  • Bist 100
    110477
  • Dolar
    5,8147
  • Euro
    6,4658
  • Altın
    275,3870
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray'da kaptanlardan ortak açıklama Galatasaray'da kaptanlardan ortak açıklama
Başkan Erdoğan'dan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu Başkan Erdoğan'dan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil yangını! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil yangını!
Bakan Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir Bakan Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir
Palandöken'e kayakseverlerden yoğun ilgi! Palandöken'e kayakseverlerden yoğun ilgi!
Kocaeli'de 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi! Kocaeli'de 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi!
Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi devirdi ve liderliğe devam etti Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi devirdi ve liderliğe devam etti
Türkiye ile Libya arasındaki askeri mutabakat TBMM'ye sunuldu Türkiye ile Libya arasındaki askeri mutabakat TBMM'ye sunuldu
Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti
Bilim insanlarının yeni keşfi ile iştah azaltma mümkün olacak! Bilim insanlarının yeni keşfi ile iştah azaltma mümkün olacak!
İstanbul'da metro arızası giderildi, seferler normale döndü İstanbul'da metro arızası giderildi, seferler normale döndü
Gençlerbirliği, Göztepe'yi eli boş gönderdi Gençlerbirliği, Göztepe'yi eli boş gönderdi
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nobel Ödülleri'ne ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nobel Ödülleri'ne ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 4 ay yok Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 4 ay yok
Boko Haram örgütünden Nijerya'da terör saldırısı! Boko Haram örgütünden Nijerya'da terör saldırısı!
Liverpool ligde seriye bağladı Liverpool ligde seriye bağladı
Esed'in PKK/YPG ile pazarlığı sürüyor: İki grup arasında askeri ihtilaflı konular var Esed'in PKK/YPG ile pazarlığı sürüyor: İki grup arasında askeri ihtilaflı konular var
746. yılında yine aynı mesaj: Şeb-i Arus'la bir olalım 746. yılında yine aynı mesaj: Şeb-i Arus'la bir olalım
İspanya'dan Fatih Terim'e kötü haber! İspanya'dan Fatih Terim'e kötü haber!
KKTC: Türkiye Libya Anlaşması ile yeni harita ortaya çıkartarak ezberleri bozdu ve talebini derhal yerine getirdik KKTC: Türkiye Libya Anlaşması ile yeni harita ortaya çıkartarak ezberleri bozdu ve talebini derhal yerine getirdik
Türkiye akıllı yoluna kavuşuyor: Akdeniz Sahil Yolu'nun fiber optik altyapısı bitmek üzere Türkiye akıllı yoluna kavuşuyor: Akdeniz Sahil Yolu'nun fiber optik altyapısı bitmek üzere
Hatay'daki fabrikada meydana gelen patlamanın nedeni belli oldu! Vali'den son dakika açıklaması Hatay'daki fabrikada meydana gelen patlamanın nedeni belli oldu! Vali'den son dakika açıklaması
Osmaniye'de vahşet: 10 köpek ölüsü ve daha önceden atılan iskeletler bulundu Osmaniye'de vahşet: 10 köpek ölüsü ve daha önceden atılan iskeletler bulundu
Şeyma Subaşı: Bir koca, 3 çocuk ve evimde oturmak istiyorum Şeyma Subaşı: Bir koca, 3 çocuk ve evimde oturmak istiyorum

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Aralık 2019 Cumartesi 21:32:11 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 22:00:01

Bakan Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir." dedi. Ayrıca Kurum, Boğaziçi'nin kesinlikle imara açılmayacağını, tarihi ve doğal dokusu ve siluetinin korunduğunu sözlerine ekledi.

KANAL İSTANBUL, ÜLKEMİZ VE DÜNYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul'u, kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları, lojistik merkezleriyle ülkemizin geleceği için son derece önemli bir proje olarak görüyoruz. Ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık. Projemizi, çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yürüttüğümüzü altını çizerek belirtmek isterim." diye konuştu. 

BOĞAZİÇİ KESİNLİKLE İMARA AÇILMIYOR

Bakan Kurum, "Boğaziçi kesinlikle imara açılmıyor. Boğaziçi'nin tarihi ve doğal dokusu ve siluetini koruyoruz. Yeşil alanları arttırıyoruz. Boğaz'da kaçak yapılaşmayla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konu, yerel idarelerin çözebileceği bir sorun olmanın ötesine geçmiş, ulusal bir sorun haline gelmiştir." şeklinde konuştu. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ