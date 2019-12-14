Bakan Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir." dedi. Ayrıca Kurum, Boğaziçi'nin kesinlikle imara açılmayacağını, tarihi ve doğal dokusu ve siluetinin korunduğunu sözlerine ekledi.
KANAL İSTANBUL, ÜLKEMİZ VE DÜNYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul'u, kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları, lojistik merkezleriyle ülkemizin geleceği için son derece önemli bir proje olarak görüyoruz. Ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık. Projemizi, çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yürüttüğümüzü altını çizerek belirtmek isterim." diye konuştu.
BOĞAZİÇİ KESİNLİKLE İMARA AÇILMIYOR
Bakan Kurum, "Boğaziçi kesinlikle imara açılmıyor. Boğaziçi'nin tarihi ve doğal dokusu ve siluetini koruyoruz. Yeşil alanları arttırıyoruz. Boğaz'da kaçak yapılaşmayla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konu, yerel idarelerin çözebileceği bir sorun olmanın ötesine geçmiş, ulusal bir sorun haline gelmiştir." şeklinde konuştu.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- KKTC: Türkiye Libya Anlaşması ile yeni harita ortaya çıkartarak ezberleri bozdu ve talebini derhal yerine getirdik
- İsrail, Rumlarla anlaşmış olsa da gazını Türkiye üzerinden gönderme seçeneğini değerlendiriyor
- Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı dev operasyon: 250 ton sahte içki ele geçirildi
- İmamoğlu, halkın boş arazideki park isteğini reddetti
- Günde 2 kilometre yol yürüyerek okuma yazma öğrenen 85 yaşındaki Şahizar Teyze'yi Başkan Erdoğan misafir etti