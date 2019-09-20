20 Eylül 2019 Cuma 22:58:08 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 23:03:19
Bakan Koca'dan, vefat eden Neslican Tay için taziye mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süredir hastanede tedavi gören ancak üç kez yendiği hastalığa karşı son savaşını kaybeden Neslican Tay için başsağlığı mesajı yayınladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Mücadele azmi, neşesi ve kararlılığıyla hepimize örnek olan, üç kez yendiği hastalığa karşı son savaşını kaybeden #NeslicanTay kızımızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili Neslican’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı: 'Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma'