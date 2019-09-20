Bakan Koca'dan, vefat eden Neslican Tay için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Mücadele azmi, neşesi ve kararlılığıyla hepimize örnek olan, üç kez yendiği hastalığa karşı son savaşını kaybeden #NeslicanTay kızımızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili Neslican’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.