24 Şubat 2020 Pazartesi 10:57:38 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:03:18
Bakan Dönmez: Lityum tesisi kurabiliriz
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yılın son çeyreğinde bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri kazanılmasını sağlayacak bir pilot üretim tesisi kurabiliriz" müjdesini verdi.
Ayrıntılar geliyor...
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