Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin dönüşü konusunda ortak forum düzenleyebiliriz
İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü
Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Lübnan'ın ve bölgemizin en deneyimli siyasetçilerinden biri olan Meclis Başkanı Nebih Berri'yle görüştük. İkili ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için Parlamentolar arasındaki işbirliğimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, "Suriyelilerin dönüşü konusunda Lübnan, Ürdün ve Irak ile ortak forum düzenleyebiliriz. Uluslararası toplumu da davet edebiliriz" dedi.
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- Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin dönüşü konusunda ortak forum düzenleyebiliriz
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