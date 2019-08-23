Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin dönüşü konusunda ortak forum düzenleyebiliriz

Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Lübnan'ın ve bölgemizin en deneyimli siyasetçilerinden biri olan Meclis Başkanı Nebih Berri'yle görüştük. İkili ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için Parlamentolar arasındaki işbirliğimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Suriyelilerin dönüşü konusunda Lübnan, Ürdün ve Irak ile ortak forum düzenleyebiliriz. Uluslararası toplumu da davet edebiliriz" dedi.