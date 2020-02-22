22 Şubat 2020 Cumartesi 16:35:01 | Son Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 17:08:32
Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'de sorunun çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, İdlib'de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
AA
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