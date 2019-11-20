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20 Kasım 2019 Çarşamba 22:20:23 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 22:21:06

Bakan Akar, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masanneh Kinteh ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hulusi Akar ile Masanneh Kinteh arasındaki görüşmede Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da yer aldı.

AA

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