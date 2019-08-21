Bahçeli'den flaş kayyum açıklaması: Pişman edilmelidir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörle Mücadele Kapsamında Diyarbakır-Mardin-Van Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına Kayyum Atanması” hakkında açıklamalarda bulundu.



Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Türkiye 35 yıldır bölücü terörle kıran kırana mücadele halindedir.

Karşımızdaki terör musibetinin toplumsal, ekonomik ve siyasi faturası anormal düzeyde ağırdır.

Milli devletimizi kundaklamayı, milli varlığımızı dağıtmayı, milli kimliğimizi dinamitlemeyi amaçlayan iç ve dış mihraklar terörü alçakça kullanmakta, ahlaksızca kumanda etmektedir.

Nitekim tehdidin mahsuru, tehlikenin mahiyeti ziyadesiyle faik ve fazladır.

Türk milleti ile kökü maziye dayanan, özü mefsuh ve meflûç olan şiddetli bir hesaplaşma süreci terörizm vasıtasıyla devam ettirilmektedir.

CHP, kendini PKK'ya siper etmiş Kandil'in önüne yatmıştır