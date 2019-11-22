22 Kasım 2019 Cuma 17:37:47 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 17:42:23
Bahçeli: Genel seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ülke gündemi maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ediliyor. Siyasi süreç tehlikeli kaymalar yaşıyor, dikkatle analiz edilmesi gereken kutuplaşmalara çekiliyor. Görüşümüz nettir. Genel seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır" dedi.
MHP lideri Bahçeli, "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Görünen odur ki, AK Parti’ye hakim olan görüş de, memnuniyetle ifade ediyorum ki, bu şekildedir." dedi.
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