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22 Kasım 2019 Cuma 23:30:48 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 23:34:31

Bahçeli: CHP lideri milli güvenliği tehdit ediyor

Kılıçdaroğlu’nun yoldan çıktığını söyleyen Bahçeli, CHP lideri Türkiye'yi uçuruma itmek için pusuya yatmıştır dedi.

MHP lideri Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Ülke gündeminin maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul edildiğini belirten Bahçeli, siyasi sürecin tehlikeli kaymalar yaşadığını, dikkatle analiz edilmesi gereken kutuplaşmalara çekildiğini vurguladı.

GENEL SEÇİMLER 2023’TE

CHP, HDP, İYİ Parti’yle SP'nin Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturduğunu belirten Bahçeli, “Milletvekili genel seçimleri zamanında, yani 2023 yılının haziran ayında yapılmalıdır” dedi.  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun zıvanadan çıkmada rekor kırdığını söyleyen Bahçeli, “Milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir. Kılıçdaroğlu yoldan çıkmış, Türkiye'yi uçuruma itmek için pusuya yatmıştır” ifadelerini kullandı.

TURAN PROJE ELEMANI

Bahçeli, “Sözcü Gazetesi'nin bilinen, tanınan, artık tükenmişliği aşikar olan yazarı Rahmi Turan ile İP'li Lütfü Türkkan, planlı bir projenin ara elamanlarıdır. Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir. CHP'de sular durulmaz, nitekim Kılıçdaroğlu da bu türbülanstan kolay kolay çıkamaz” dedi.

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