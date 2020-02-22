Bağdat Caddesi’ndeki trafik canavarı tutuklandı

Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken, bankta oturan Cansu Safi ile yanındaki arkadaşına ve başka bir araca çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden olan M.E.A, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli M.E.A, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, çarptığı Cansu Safi'nin ağır yaralı olması, alkollü olduğuna dair raporun bulunması, kaçma şüphesinin bulunması gibi gerekçelerle "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan M.E.A'nın tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelinin hakimlikteki sorgusunda, vatani görevini yaparken dağıtım iznine geldiğini, olay gecesi arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiğini, alkol aldığını, diğer arkadaşları daha kötü olduğu için aracı kendisinin kullandığını, kimseye kasten zarar verme amacının olmadığını, olay nedeniyle pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde seyir halindeki 34 JK 2165 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bankta oturan 2 kişiye, daha sonra da seyir halindeki 34 AEK 554 plakalı otomobile çarpmış, kazada 3 kişi yaralanmıştı.

Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsü M.E.A, babasıyla polis merkezine giderek teslim olmuştu.

AA