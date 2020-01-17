Babil dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Babil saat kaçta başlıyor?
Babil dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Babil saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Heyecanla beklenen Babil dizisinde geri sayım sona erdi. Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor. Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı dizide başarılı oyuncular, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven başrolleri paylaşıyor. Merakla beklenen Babil, dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak..
Babil dizisinde geri sayım sona erdi. Babil dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Babil saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor. Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı dizide başarılı oyuncular, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven başrolleri paylaşıyor.
BABİL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Babil dizisi bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yayınlanacak.
BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?
İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?
BABİL DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Halit Ergenç - İrfan
Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazi.
Ozan Güven - Egemen
İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.
Aslı Enver - Ayşe
Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.
Birce Akalay - İlay
Süleyman’ın sevgilisi, İrfan’ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.
Nur Fettahoğlu - Eda
İrfan’ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.
Mesut Akusta - Süleyman
Karanlık bir tarafı olan iş adamı, eski tefeci, aile babası. İlay’a deli gibi aşık. Eğitimsiz, hırslı, zeki, acımasız, cezalandırıcı, güçlü, saplantılı.
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