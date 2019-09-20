Azad Keşmir Cumhurbaşkanı Mesud Han korkutan açıklama: Nükleer bir kış yaşanacak!

Pakistan hükûmetinin Keşmir’de yaşanan insani krizi anlatmak için bölgeye davet ettiği Türk medya kuruluşlarının temsilcileri, Azad Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han ile bir araya geldi.

TürkMedya Dijital Haber Merkezi Şefi Yaser Emre’nin de aralarında bulunduğu Türk gazeteciler, Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han ile yaklaşık iki saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

“MUZAFFARABAD’A TÜRK ŞEHRİ OLARAK BAKIYORUZ”

Türk gazetecileri ağırlamaktan mutlu olduğunu belirten ve iki ülke arasındaki kardeşliğin altını çizen Mesud Han, şunları kaydetti:

“Azad Keşmir halkının da Türk halkına yönelik çok özel duyguları var, çünkü Türkiye, Muzaffarabad’da 2005 yılında meydana gelen depremde yardıma ilk koşan bir iki ülkeden biriydi. Depremde zarar gören bölgeleri adeta yeniden inşa ettik ve hatta bu bölgede üç şehir yeniden inşa edildi. Bunlardan bir tanesi de Muzaffarabad. Ve Muzaffarabad Türkiye’nin yardımlarıyla hayata döndürüldü. Ve biz Muzaffarabad’a bir Türk şehri olarak bakıyoruz.”

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SEVGİLERİMİZİ İLETİYORUZ”

2005 yılında meydana gelen depremden sonra Türkiye’nin yardımlarının önemini vurgulayan Mesud Han, “Biliyorum ki farklı gazetelerden, farklı yayın organlarından geliyorsunuz. Çok doğaldır ki farklı siyasi liderlere yakınlığınız söz konusudur. Ama öncelikle bizim Azad Keşmirliler olarak söylemek istediğimiz şey; Türkiye’nin güçlü lideri Recep Tayyip Erdoğan’a saygılarımızı ve sevgilerimizi iletmeme izin verin. Sadece Pakistan’da değil, Azad Keşmir tarafında da liderinize büyük bir sevgi besleniyor.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN İNSANİ DİPLOMASİSİNE DESTEK VERİYORUZ”

Türkiye’nin dünya üzerindeki birçok krizde yürüttüğü insani diplomasiyi takdir eden Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nisan ayında Türkiye’deydim ve sekiz STK ve siyasi liderlerle bir araya geldim. Bütün bu görüşmelerde ise şunu gördüm; Türkiye, Keşmir meselesinde tam anlamı ile bizim düşüncemizdeki çözüme destek veren tek ülke. Aynı zamanda Pakistan’ın Keşmir sorununa yaklaşımına da tam anlamda bir destek var. Bunu görmek gerçekten çok önemli.”

2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan’ı ziyaret ettiğini ve parlamentoda bir konuşma yaptığını hatırlatan Mesud Han, “Konuşmasında Keşmir sorununa değindi ve Keşmirlilerin, Keşmir’in geleceğini belirleyeceğini söyledi. Ve orada da bir söz verdi; aynı konuyu Hindistan tarafına da ileteceğim dedi. Daha sonra Hindistan’a gerçekleştirdiği bir ziyarette de Hindistan’ın Başbakanı (Narendra) Modi’ye aynı şeyleri aktardı. Ve bu sorunun diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini aktardı.” sözlerini kullandı.

Türkiye’de olduğum dönemlerde Türkiye’nin çok önemli bir diplomasi sürdürdüğüne şahit olduğunu aktaran Mesud Han, şöyle konuştu:

“Buna da “insani diplomasi” diyorlar. Ve bu alanda Türkiye çok başarılı. Buna örnek vermek gerekirse Filipinler ve Afrika Boynuzu konusunda Türkiye’nin insani diplomasi atağını görmek mümkün. Benim sizlerden ricam; bunu lütfen anlatın. Türkiye’nin insani diplomasisine katkıda bulunun. Sizler buradaki insanların yaşadıklarını anlattığınızda her şey çok daha görünür hale gelmiş olacak.”

“TÜRK HALKI KENDİNE GÜVENİYOR”

Türkiye’nin çok güzel bir ülke olduğunu ve havalimanına inerken aşağıya baktığınızda adeta cennet gibi bir ülke gördüğünü aktaran Azad Keşmir Cumhurbaşkanı Mesud Han, “Daha da önemlisi ise Türk insanı, kimliğine yönelik bir savunma mekanizması geliştirmiş değil. Batı’ya dönüp de “Bizler Müslümanız, bizler terörist değiliz.” gibi bir söylemde bulunmuyorlar. Türkler özellikle kimlikleri ile gurur duyuyorlar. Türkiye’de halkın kendine güveni var. Bu güvenle özellikle Müslüman ülkelere yönelik önyargıları kırma imkânına sahipler.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bir dünya görüşü olduğunu ve kendilerinin de Türkiye’nin bu dünya görüşüne tamamen katıldığını belirten Mesud Han, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin dünya görüşü uluslararası hukuka dayalı ve dil, din ve ırk ayrımı olmadan herkesin barış içerisinde yaşayabileceği bir ortamın ortaya koyulmasıdır. Tüm bunlar için de diplomasinin kullanılmasıdır. Biz bu görüşe tamamen katılıyoruz ve destek veriyoruz.”

“KADINLAR, SAVAŞ GANİMETİMİZ OLACAKSINIZ DİYE TEHDİT EDİLİYOR”

Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özerk statüsünü kaldırdığı 5 Ağustos’tan önce de Hindistan’ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir’de durumun kötü olduğunu, ancak 5 Ağustos’tan sonra durumun daha da kötüleştiğini anlatan Mesud Han, şunları ifade etti:

“Gece baskınları devam ediyor. Şu an bölge iletişime kapanmış durumda. İnsanlar sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinden çıkamıyorlar. Gıda ve sağlık maddelerine ulaşma imkânları yok. Hastaneler hizmet veremiyor. Hatta hastanelerin mezarlık haline geldiğine ilişkin bilgiler de alıyoruz. Gece baskınlarında özellikle çocuklar ve yaşlılar