Avrupa'nın raporlarıyla PKK/PYD iki yüzlülüğü! Hangi ülkeden kaç DEAŞ'lı var?

Türkiye'nin 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı başlatmasının ardından PKK/PYD'yi harekata kadar terör örgütü olarak gören Avrupa, harekatın ardından iki yüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Batı ülkeleri, terör örgütü ilan ettikleri PYD'yi savunmaya başlarken, ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) önceki gün yayınladığı Suriye raporunda PYD'nin illlegal bir yapı olduğunu duyurdu. CIA'nin resmi sitesi Suriye ile ilgili hazırladığı raporda Suriye'nin kuzeyinde bir süredir varlıklarını sürdüren 16 Kürt örgütünü illegal yapı olarak tanımladı; PYD'yi de bu illegal yapılar arasında dokuzuncu sırada gösterdi.

PYD'yi finanse eden ve silah desteği sağlayan ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) önceki gün yayınladığı Suriye raporunda PYD'nin illegal bir yapı olduğunu duyurdu. CIA'nin resmi sitesi Suriye ile ilgili hazırladığı raporda Suriye'nin kuzeyinde bir süredir varlıklarını sürdüren 16 Kürt örgütünü illegal yapı olarak tanımladı; PYD'yi de bu illegal yapılar arasında dokuzuncu sırada gösterdi. Suriye İnsan Hakları Örgütünün 2017'de yayımladığı rapora göre, PKK/PYD Suriye'de 316 sivili katletti. 647 kişiyi sebepsiz yere alıkoydu.

İnsanları zorla alıkoyuyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2014'te PKK'nın Suriye kolu PYD ile ilgili bir rapor hazırladı. Rapora göre terör örgütü PKK/PYD Suriye'de ‘asayiş' adı altında oluşturduğu sözde polis teşkilatıyla; insanları zorla alıkoyuyor, birçok insanı işkence ile katlediyor, adam kaçırıyor, cinayet işliyor, on sekiz yaş altındaki çocukları zorla silah altına alıyor. Özelikle kendine rakip oluşturulacak unsurlara (Suriye Kürt Ulusal Konseyi-ENKS gibi) karşı ‘keyfi tutuklama' yapıyor. Kendi kendine; sivil halkı yargılıyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları veriyor. Bu şekilde Afrin ve Ayn el-Arap hapishanelerinde yüzlerce tutuklu bulunuyor. Tutuklulara kötü muamele ediyor. Suç ayrımı yapmadan tüm tutukluları aynı koğuşlara koyuyor. PKK/PYD'nin kontrolü altındaki bölgelerde bu insan hakları ihlalleri kalıcı mahiyet taşıyor.

Savaş suçu işliyor

Uluslararası Af Örgütü, 2015'te yayımladığı ‘Gidecek Yerimiz Yok' başlıklı rapora göre, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde Arap ve Türkmen sivillerin yaşadığı bölgeleri kullanılamaz hale getirdi. Bu bölgeleri ateşe verdi. Bölge sakinlerini zorla yerinden etti. Yaşadıkları yeri terk etmeleri için sivil halkı ölümle tehdit etti. Savaş suçu işledi.

Kara Para Aklıyor

Ağustos 2017'de Henry Jacksın Derneği, terör örgütü PKK/PYD'nin yapısı ve eylemlerine ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre, terör örgüt PKK/PYD, kendinden olmayan tüm Kürt siyasi oluşumları ve aktiviteleri acımasızca bastırıyor. Bu baskıdan dolayı başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığınan çok sayıda Kürt siyasetçi Suriye'ye dönemiyor. Bu şekilde Suriye'de otoriter bir rejim oluşturuyor. Terör örgütü PKK/PYD ayrıca Avrupa'da, Kürt diasporasını gasp ediyor. Kara para aklıyor. Uyuşturucu, insan ve silah ticareti yapıyor. Yılda 80 milyon sterline para elde ediyor. Örgüt bu para ile Türkiye'de terörizmi fonluyor. Avrupa'daki Türk devletine ait mülklere ve kendine düşman gördüğü herkese karşı terör eylemlerini finanse ediyor.

"Türkiye'nin PYD söylemleri doğru"

Şubat 2017'de Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü, PKK/PYD'nin Suriye'deki terör eylemlerine dair rapor yayımladı. Rapora göre, Türkiye'nin PKK/PYD hakkında bütün söylemleri doğru çıkıyor. PYD de PKK tarafında (Kandil'den) yönetiliyor. ABD de bunu biliyor. PKK/PYD, ‘Kürtleri koruma' söyleminin arkasına sığınıyor. Ancak bölge halkına en fazla zararı da kendisi veriyor. PKK/PYD, bölgede DEAŞ'la savaşmak bir yana, kendisi gibi düşünmeyen Kürtlerle de çatışmaya giriyor. Zorba politikalar yürütüp Kürt gençlerini dahi canından bezdiriyor. Bölgedeki gençler, kendileri ve ailelerini korumak için silahlanıp zaman zaman PKK/PYD'li teröristlerle de çatışmaya giriyor. PKK/PYD, kendine biat etmeyip direnen Kürt gençleri hapse atıp katlediyor. Örgütün zulmüne daha fazla dayanamayan halk bölgeden kaçıyor. Şu ana kadar terör örgütü nedeniyle bölgeden kaçan Kürt sayısı: en az 500 bin.

"PYD, kendinden olmayana zulmediyor"

Avrupa Kürt Araştırmaları Merkezi Başkanı Eva Savelsberg'in Nisan 2016'da açıklamalara göre terör örgütü PKK/PYD Suriye'de kendinden olmayan Kürtlere zulmediyor. Farklı görüşlere izin vermiyor. Yüzden fazla Kürt siyasetçiyi tutukladı. Diğer Kürt partilerin ofislerine saldırıyor. Bu partilerin üyelerini; gözaltına alıyor, tutukluyor ve işkence ediyor. Bağımsız gazeteci ve aktivitelere baskı yapıyor. 2011 itibarıyla Esad rejimine muhalif olan Kürtleri de infaz etmeye başladı.

(İHA)