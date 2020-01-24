Askerlik yerleri sonucu: Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır ne demek?
Askerlik yerleri açıklandı. Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayınlandı. 2020 Şubat askerlik yerleri, seçim ve sınıflandırma sonuçları için sorgulama işlemi e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Sorgulama ekranında "Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır" ibaresini görenler bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor. Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır ne demek? yanıtı haberimizde..
Askerlik yerleri açıklandı. Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayınlandı. 2020 Şubat askerlik yerleri, seçim ve sınıflandırma sonuçları için sorgulama işlemi e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Sorgulama ekranında "Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır" ibaresini görenler bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor. Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır ne demek? yanıtını sizler için derledik.
"HAKKINIZDA BİR SINIFLANDIRMA SONUCU BULUNMAMAKTADIR" NE DEMEK?
Askerlik yerleri sonrasında adayların karşısına çıkan 'Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' uyarısı bazı sorunlardan kaynaklanabiliyor.
Söz konusu uyarının sebebi askerlik yerinin henüz belli olmadığı ya da yanlış ekranlardan bakıyor olabilirsiniz. Askerliğe başlama yeri yani diğer bir adıyla acemi birliği o celp döneminde olmadığı için söz konusu "Hakkınızda Herhangi Bir Sınıflandırma Sonucu Bulunmamaktadır" şeklinde de uyarı alabiliyor olabilirsiniz.
Aşağıdaki ekranların hepsinden sorgulamalarınızı gerçekleştirdikten sonra yine de sınıflandırma sonucunuz görünmüyorsa askerlik şubesinden bilgi alabilirsiniz.
BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN.
YEDEK SUBAY SINIFLANDIRMA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN.
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN.
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