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23 Eylül 2019 Pazartesi 10:06:51 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:10:56

Askerlik Kasım celp dönemi sonuçları açıklandı mı? 99/4 askerlik yerleri belli oldu mu?

Askerlik Kasım celp dönemi sonuçları açıklandı mı? 99/4 askerlik yerleri belli oldu mu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek olan bireyler askerlik yerleri hakkında araştırma yapıyor. 2019 Kasım celbinde askere gidecekler askerlik yerlerini nasıl ve nereden sorgulayabileceklerini merak ediyor. Askerlik Kasım celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü askerlik yerlerini belirledi ve 23 Eylül 2019 Pazartesi günü açıklanacağını açıklamıştı. Askerlik Kasım celp dönemi sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Askerlik Kasım celp dönemi sonuçları açıklandı mı? 99/4 askerlik yerleri belli oldu mu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü askerlik yerlerini belirledi ve 23 Eylül 2019 Pazartesi günü açıklanacağını açıklamıştı. Vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek olan bireyler askerlik yerlerini öğrenmek istiyor. Askerlik Kasım celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. 

ASKERLİK YERİ AÇIKLANDI MI?

Kasım celp dönemi 99/4 askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Ekim, kasım ve aralık aylarında silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları bugün açıklanacak.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, ekim, kasım ve aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu aylarda silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının 23 Eylül'de "e-Devlet"ten ve askerlik şubelerinden duyurulacağı duyuruldu.
 
Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri bildirildi.

ASKERLİK YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
 

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN SORGULANIR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

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