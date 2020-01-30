Aşk Tesadüfleri Sever konusu ne? Aşk Tesadüfleri oyuncuları kimler?
Aşk Tesadüfleri Sever konusu ne? Aşk Tesadüfleri oyuncuları kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Aşk Tesadüfleri Sever, bu akşam saat 22:15'te Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Aşk Tesadüfleri Sever filmini izlemek isteyenler film hakkında araştırma yapmaya başladı. Aşk Tesadüfleri Sever filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Film ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor...
Aşk Tesadüfleri Sever filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Filmi izlemek isteyenler "Aşk Tesadüfleri Sever konusu ne, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Aşk Tesadüfleri Sever, bu akşam saat 22:15'te Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Aşk Tesadüfleri Sever filmini izlemek isteyenler film hakkında araştırma yapmaya başladı. Aşk Tesadüfleri Sever filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Film ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
AŞK TESADÜFLERİ SEVER KONUSU NEDİR?
Aşk Tesadüfleri Sever, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı Türk aşk filmidir. Film 4 Şubat 2011 tarihinde gösterime girmiştir. Filmin soundtrack albümü de filmin yayınlandığı tarihte yayınlanmıştır. Çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara’da kesişen ve 2010 yılında İstanbul’da tanışan Özgür (Mehmet Günsür) ve Deniz (Belçim Bilgin), kendilerini engellerle dolu aşk macerasının içinde bulurlar. Bir yandan da geri dönüşlerle onların geçmişlerini izlerken, diğer yandan da Türkiye’nin 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllarında gezerek, dönemin unutulmaya yüz tutmuş popüler kültür öğeleri, müzikleri, yaşam biçimleri Aşk Tesadüfleri Sever’in nostaljik yönünü tamamlıyor.
AŞK TESADÜFLERİ SEVER NEREDE ÇEKİLDİ?
Filminin çekimi için Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminaline film seti kuruldu. Havalimanı sahneleri burada gerçekleşti.
AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCULARI KİMLER?
Mehmet Günsür - Özgür
Belçim Bilgin Erdoğan - Deniz
Altan Erkekli - Yılmaz
Şebnem Sönmez - Neriman
Hüseyin Avni Danyal - Ömer
Ayda Aksel - İnci
Berna Konur - Zeynep
Ümit Bülent Dinçer
Zafer Demircan - Deniz'in Yengesi
Hakan Çimenser - Deniz'in Dayısı
Batuhan Karacakaya - Özgür'ün çocukluğu rolünde
Pınar Çağlayan - Deniz'in çocukluğu rolünde
Reyhan Asena Keskinci - Deniz'in sekiz yaşındaki hali
Berkant Keskin - Özgür'ün sekiz yaşındaki hali
Yiğit Özşener - Burak
Cem Uslu
Simel Aksünger
Altan Sinan Cebecigil
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bahçeli'den ABD-İsrail çıkışı: Yüzyılın Antlaşması denen zulüm planı karşı saldırı ve sabotajdır
- ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi uyardı: Türkiye sınırına doğru harekete geçen 700 bin kişi var, 'uluslararası kriz' çıkar
- Akdeniz'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
- Genelkurmay Başkanı Yaşar güler, Rus mevkidaşıyla görüştü. Görüşmede İdlib’deki gelişmeler ele alındı
- Putin ile Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını müzakere ediyor