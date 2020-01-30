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30 Ocak 2020 Perşembe 15:58:56 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 16:02:17

Aşk Tesadüfleri Sever konusu ne? Aşk Tesadüfleri oyuncuları kimler?

Aşk Tesadüfleri Sever konusu ne? Aşk Tesadüfleri oyuncuları kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Aşk Tesadüfleri Sever, bu akşam saat 22:15'te Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Aşk Tesadüfleri Sever filmini izlemek isteyenler film hakkında araştırma yapmaya başladı. Aşk Tesadüfleri Sever filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Film ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor...

Aşk Tesadüfleri Sever filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Filmi izlemek isteyenler "Aşk Tesadüfleri Sever konusu ne, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Aşk Tesadüfleri Sever, bu akşam saat 22:15'te Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Aşk Tesadüfleri Sever filmini izlemek isteyenler film hakkında araştırma yapmaya başladı. Aşk Tesadüfleri Sever filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Film ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER KONUSU NEDİR?

Aşk Tesadüfleri Sever, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı Türk aşk filmidir. Film 4 Şubat 2011 tarihinde gösterime girmiştir. Filmin soundtrack albümü de filmin yayınlandığı tarihte yayınlanmıştır. Çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara’da kesişen ve 2010 yılında İstanbul’da tanışan Özgür (Mehmet Günsür) ve Deniz (Belçim Bilgin), kendilerini engellerle dolu aşk macerasının içinde bulurlar. Bir yandan da geri dönüşlerle onların geçmişlerini izlerken, diğer yandan da Türkiye’nin 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllarında gezerek, dönemin unutulmaya yüz tutmuş popüler kültür öğeleri, müzikleri, yaşam biçimleri Aşk Tesadüfleri Sever’in nostaljik yönünü tamamlıyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER NEREDE ÇEKİLDİ?

Filminin çekimi için Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminaline film seti kuruldu. Havalimanı sahneleri burada gerçekleşti.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Günsür - Özgür

Belçim Bilgin Erdoğan - Deniz

Altan Erkekli - Yılmaz

Şebnem Sönmez - Neriman

Hüseyin Avni Danyal - Ömer

Ayda Aksel - İnci

Berna Konur - Zeynep

Ümit Bülent Dinçer

Zafer Demircan - Deniz'in Yengesi

Hakan Çimenser - Deniz'in Dayısı

Batuhan Karacakaya - Özgür'ün çocukluğu rolünde

Pınar Çağlayan - Deniz'in çocukluğu rolünde

Reyhan Asena Keskinci - Deniz'in sekiz yaşındaki hali

Berkant Keskin - Özgür'ün sekiz yaşındaki hali

Yiğit Özşener - Burak

Cem Uslu

Simel Aksünger

Altan Sinan Cebecigil

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