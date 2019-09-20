Arif V 216 filmi konusu nedir? Arif V 216 filmi oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılıyor. yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Türk komedi filmi olan Arif V 216 filmi TV'de ilk kez yayınlanacak. Film, TV8 ekranlarında seyircileri ile buluşacak. Arif V 216 filmini izlemek isteyenler filmin hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Arif V 216 filmi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

ARİF V 216 NE ZAMAN TV'DE YAYINLANACAK?

Film, 21 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 21.00'de TV8'de yayınlanacak.

ARİF V 216 KONUSU NEDİR?

Gora'dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri için Arif ve 216, zaman makinesiyle 1969 yılına gider. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer almaktadır. Film, 5 Ocak 2018'de vizyona girdi.

ARİF V 216 FİLMİ OYUNCULARI

Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri

Ozan Güven - 216/Barış Manço

Seda Bakan - Pembeşeker/232

Zafer Algöz - Besim Toker

Özkan Uğur - Garavel

Özge Özberk - Ceku

Kerem Alışık - Ömer

Ediz Hun - Kendisi

Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan

Mustafa Sandal - Mahalleli

Mert Fırat - Sadri Alışık

Can Yılmaz - Eryetiş

Çağlar Çorumlu - Zeki Müren

Ahu Yağtu - Pervin Toker

Maria Anastasiyeva - Filiz Akın

Murat Arkın - Cüneyt Arkın

Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık