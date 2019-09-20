Arif V 216 filmi konusu nedir? Arif V 216 filmi oyuncuları
Arif V 216 filmi TV'de ilk kez yarın yayınlanacak Arif V 216 filmi merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanacak Arif V 216 filmi ile ilgili aramalar yoğunlaştı. İzleyiciler "Arif V 216 filmi konusu nedir? Arif V 216 filmi oyuncuları kimlerdir?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Türk komedi filmi olan Arif V 216 filminin TV'de ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı da araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Arif V 216 filmi ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.
Arif V 216 filmi konusu nedir? Arif V 216 filmi oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılıyor. yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Türk komedi filmi olan Arif V 216 filmi TV'de ilk kez yayınlanacak. Film, TV8 ekranlarında seyircileri ile buluşacak. Arif V 216 filmini izlemek isteyenler filmin hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Arif V 216 filmi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
ARİF V 216 NE ZAMAN TV'DE YAYINLANACAK?
Film, 21 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 21.00'de TV8'de yayınlanacak.
ARİF V 216 KONUSU NEDİR?
Gora'dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri için Arif ve 216, zaman makinesiyle 1969 yılına gider. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer almaktadır. Film, 5 Ocak 2018'de vizyona girdi.
ARİF V 216 FİLMİ OYUNCULARI
Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri
Ozan Güven - 216/Barış Manço
Seda Bakan - Pembeşeker/232
Zafer Algöz - Besim Toker
Özkan Uğur - Garavel
Özge Özberk - Ceku
Kerem Alışık - Ömer
Ediz Hun - Kendisi
Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan
Mustafa Sandal - Mahalleli
Mert Fırat - Sadri Alışık
Can Yılmaz - Eryetiş
Çağlar Çorumlu - Zeki Müren
Ahu Yağtu - Pervin Toker
Maria Anastasiyeva - Filiz Akın
Murat Arkın - Cüneyt Arkın
Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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