Arap Birliği'nden küstah Türkiye çıkışı: Müdahale edelerse çatışma Libya'nın dışına çıkar

Mısır’da bir televizyon programına katılan Gayt, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans ve Türkiye’nin Libya’daki politikalarıyla ilgili haddini aşan açıklamalarda bulundu.

"ÇATIŞMALAR LİBYA DIŞINA SIÇRAR"

Gayt, Türkiye'nin Libya müdahalesi, ülkedeki durumu karmaşık hale getirdiğini ve Libya dışına sıçrayacak bölgesel çatışmalara yol açabileceğini savundu.

Konferansa katılan tüm ülkelerin Ankara'nın yaptıklarını reddettiğini öne süren Gayt, Türkiye’nin görüşü konferansa katılan diğer tüm ülkelerinkinden farklı olduğunu, Ankara’nın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yapılan saldırılardan bahsettiğini ifade etti.

(SPUTNİK)