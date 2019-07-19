Apollo 11'in Ay'a yolculuğu Google Doodle yaptı! Apollo 11 nedir?

Apollo 11'in görevi bugün Google'da Doodle oldu. İnsanın aya ayak basması ile insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri olan Apollo 11 hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. İnternet kullanıcılar Apollo 11 nedir?Apollo 11 astronotları kimler? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Apollo 11'in Ay'a yolculuğunun 50. yılı sebebi ile Google hem Doodle hem de bir animasyon hazırladı. Kısa animasyonda Apollo 11 astronotlarından Mike Collins'in anlatıcılığında aya yaptıkları yolculuk 50. yılında yeniden gerçekleşti. Apollo 11'in Ay'a yolculuğu hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık...

APOLLO 11'İN AY'A YOLCULUĞU GOOGLE DOODLE YAPTI!

Apollo 11'in Ay'a yolculuğunun 50. yılı nedeniyle Google hem Doodle hem de bir animasyon hazırladı.

APOLLO 11 NEDİR?

Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20.18'de Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu. İnişten altı saat sonra 21 Temmuz günü 01.56'da Armstrong ay yüzeyine adım atarak bu konuda da bir ilki gerçekleştirdi. Uçuşun mürettebatının üçüncü üyesi olan Michael Collins bu sırada Ay yörüngesinde Armstrong ve Aldrin'i taşıyan modülle bir araya gelmek için beklemedeydi. Görevin üç üyesi de sekiz gün uzayda kaldıktan sonra dünyaya döndü.

16 Temmuz günü Florida'nın Merritt Island kasabasında bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Saturn V tarafından fırlatılan Apollo 11, NASA'nın Apollo projesinin beşinci insanlı uçuşuydu. Daha önceki uçuşlardan ikisi Ay çevresinde uçmuş ve biri Dünya yörüngesinde Ay'a iniş manevralarını gerçekleştirmişti.

Roket tarafından fırlatılan uzay aracı üç bölüme sahipti: üç astronot ve erzaklarının bulunduğu Komuta Modülü, yön değiştirme amacıyla yakıt ve motorların bulunduğu Hizmet Modülü ve bunların yanı sıra Ay Modülü. Uzay aracı fırlatma roketi tarafından Ay rotasına sokulduktan sonra ikisi birbirinden ayrıldı ve uzay aracı üç gün boyunca Ay yörüngesine girinceye dek yoluna devam etti. Burada Armstrong ve Aldrin Ay Modülü'ne geçti ve Ay'ın Dünya'ya bakan tarafında bulunan Sessizlik Denizi'ne iniş yaptı. Astronotlar araç dışındaki iki buçuk saat da dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 21½ saat boyunca Ay yüzeyinde kaldı.

Ay'a ayak basarken Armstrong " Bir insan için küçük, insanlık için büyük bir adım" ifadesini kullandı. İniş canlı yayınla aktarıldığından bu söz dünya çapındaki insanlar tarafından duyuldu. Apollo 11 Uzay Yarışı'nı fiilen bitirdi ve ABD başkanı John F. Kennedy'nin 1960'ların sonuna kadar Ay'a ulaşma hedefini gerçekleştirmiş oldu.

APOLLO 11'İN MÜRETTEBATI

Neil A. Armstrong, Komutan

Michael Collins, Komuta Modülü Pilotu

Edwin "Buzz" E. Aldrin, Jr., Ay Modülü Pilotu

Mürettebatın tamamı bu görevden önce bir başka uzay uçuşunda görev almış olmak zorundaydı. Apollo 11, uzay uçuşu tarihinde Apollo 10'dan sonra mürettebatının tamamı daha önce uzay uçuşu yapmış astronotlardan oluşan ikinci görevdi.

NEIL ARMSTRONG KİMDİR?

5 Ağustos 1930'da Wapakoneta, Ohio'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi sırasında izcilik yaptı. Purdue Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği okudu. Kore üzerinde Amerikan Deniz Kuvvetleri pilotu olarak 78 saat uçuş yaptı. 1956 yılında evlendi, eşinden üç çocuğu oldu. ABD uzay programına astronot olarak katılmak için başvurdu, denemelerden başarıyla geçti. Gemini 8 uçuşuyla ilk kez uzaya gitti. 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 ile yaptığı ay yolculuğunda aya ilk ayak basan insan oldu.

Armstrong 1971 yılında NASA'dan ayrılarak Cincinnati Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 1979 yılına kadar uzay mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışmıştır. 1985'ten 1986'ya kadar Uluslararası Uzay Komisyonu'nda hizmet vermiştir. 1986 yılında Challenger kazasının araştırma komisyonuna başkan yardımcısı olarak atandı.

7 Ağustos 2012'de tıkanan kalp damarlarının açılması için ameliyat olan Armstrong, 25 Ağustos 2012'de hayata gözlerini yumdu.

MIKE COLLINS KİMDİR?

Michael Collins, 1930 yılında Roma'da Amerikalı anneden doğmuştur. Astronot olmadan önce Hava Kuvvetleri'nde deneme uçuşu subayıydı. 3800 saatten fazla uçuş yapmıştır. 1963 yılından beri astronot olan Collins, Gemini ile uzayda üç gün süren bir yolculuk yapmış, başka bir roketle buluşma ve kenetlenme manevralarını yönetmiş ve iki defa uzay boşluğunda yürümüştür, Apollo 11 mürettebatında yer almıştır lakin ay yüzeyine inmemiştir.

1970'te NASA'dan emekli oldu. Çeşitli kamu kuruluşlarında ve özel şirketlerde yöneticilik yaptı. 1985'te kendi şirketini kurdu. Evli ve üç çocuk babasıdır

BUZZ ALDRIN KİMDİR?

Edwin Eugene "Buzz" Aldrin 20 Ocak 1930'da New Jersey'de doğdu. Amerikan astronot, Ay'a ayak basan ikinci insan. Görev Komutanı Neil Armstrong'un ardından Ay'a ayak bastı.

1951'de ABD Askeri Akademisi West Point'ten mezun oldu. 1963'te Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı ve NASA tarafından uzayadamı kadrosuna seçildi. 11 Kasım 1966'da Gemini 12 uçuşuyla uzaya çıktı. 4 gün süren bu görev boyunca 3 kez uzay yürüyüşü yaptı.

20 Temmuz 1969'da Apollo 11 göreviyle Ay'a ayak bastı. 1971'de NASA'dan, 1972'de ABD ordusundan ayrılarak özel sektörde teknik danışman olarak çalıştı.

Ay'daki bir kratere ve 6470 numaralı gök taşına adı verilmiştir.