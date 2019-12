Annelerin çığlığı dağda yankılandı

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmalarının ardından terör örgütü PKK'dan kaçarak bir hafta önce Türkiye'ye gelen “Kader” kod adlı N.D, güvenlik güçlerine sığındı. Terör örgütü mensubu N.D, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde aylardır evlat nöbeti tutan annelerin eyleminin, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinde büyük psikolojik baskı ve endişe yarattığını söyledi.

ÇOK ETKİLENİYORLAR

N.D, terör örgütü mensuplarının kendi ailelerinin oturma eylemine katılıp katılmadığını takip ettiğini vurgulayarak, bazılarının mutlaka kendilerini örgüt bataklığından kurtaracak bir yol bulacağını belirtti. Evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmak isteyen diğer ailelerin de oturma eylemine katılması gerektiğine işaret eden N.D, “Ailesini orada gören çocuklar çok etkilendi. Annesini ve babasını televizyonda görüp de ağlayanlar oldu. Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar şimdi gelmek istiyor. Böyle çok kişi var” dedi.

ÖRGÜTE KATILIM ÇOK AZALDI

Terörist N.D, baskı ve ölüm tehditlerinden dolayı birçok terör örgütü mensubunun kaçamadığını ifade etti. Telefon kullanılmaması nedeniyle örgüt üyelerinin aileleriyle iletişime geçemediğini bildiren N.D, “Çoğunluğu örgüte zorla sokuldu. Birçok kişi örgütten kaçıp da eski yaşamlarına dönmek istiyor. Kaçmanın yollarını arıyorlar” diye konuştu. Son iki yıldır terör örgütüne katılım sayısının azaldığını gözlemlediğini belirten N.D şunları kaydetti: “Ölü sayısı çok. Birçoğu ölmekten korkuyor. Çoğuna da oradaki yaşam tarzı uymuyor. O yüzden eskiye göre katılım düzeyi çok az. Bakıyorsun sözde üst yönetim oturuyor ve ona hiçbir şey olmuyor. Çatışmaya giden milletin çocukları. Birçok kişinin ağzından şunu duydum. 'Örgüt yukarıda oturuyor, çatışan, sürü gibi araziye savrulan ve ölen yine biziz' diyorlar.”

Terörist N.D. ifadesinde örgüte zorla sokulan onlarca çocuğun, PKK’dan kaçıp ailelerine kavuşmak istediğini söyledi.

BEYİNLERİNİ YIKIYORLAR

N.D, örgütte bulunduğu süre içerisinde çok fazla çocuk gördüğünü, ideolojik eğitimle beyni yıkanan bu çocuklara silah eğitimi verildiğini anlattı. Örgütte çocuklardan kurulu “Genç taburları”nın da bulunduğunu anlatan terörist N.D, “Önceden Suriye'de de kampları bayağı çoktu. 2016-2017 yıllarında 4-5 genç taburu vardı. Ama 2018-2019 yıllarında hem genel sayı hem de genç taburu azaldı. 15 yaşında ölen çocukları da gördüm. Onları büyük mezarlıklar var, oraya gömüyorlar” dedi.

AİLELERİN DİRENİŞİ AİLELERİ PANİKLETTİ

Diyarbakır‘da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 97'nci günü geride bıraktı. Cesur direnişleriyle terör örgütünü paniğe sevk eden annelerden Remziye Akkoyun, 10 yaşında dağa kaçırılan oğlu Azat için oturma eylemine katıldığını söyledi. Akkoyun, şöyle konuştu: “Onlar çocuklarımızı kandırıp dağa götürdüler. Çocuklarımız şu anda aç, susuz. Çocuklarımız getirilene kadar buradan kalkmayacağız. Çocuklarımızı devlete teslim edin.” Bu arada 9 ülkenin Ankara büyükelçisinin yer aldığı heyet, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Oturma eylemine kuzeni için katılan Aysel Bozkurt “Avrupa'da bunu Kürt meselesi olarak görüyorlar, aslında bu bir Kürt meselesi değil. Biz Kürt halkı olarak burada oturuyoruz ama çocuklarımızı Kürt meselesi olarak altın tepsilerle örgüte sunuyorlar” dedi.

EVLATLARIMIZI ALANA KADAR BURADAYIZ

Ukrayna, Romanya, KKTC, İran, Irak, İngiltere, Hindistan ve Kırgızistan büyükelçileri anneleri ziyaret etti.