10 Aralık 2019 Salı 09:32:00 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 09:32:40
Ankara'da dev operasyon: 95 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Mali Şube ekiplerince, sahte evrakla engelli raporu temin eden, aralarında 20 hastane personelinin de bulunduğu 95 şüpheli gözaltına alındı.
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