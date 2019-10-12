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12 Ekim 2019 Cumartesi 17:17:16 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 17:17:59

Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Ankara-Sivas arasındaki Yüksek Hızlı Tren hattının Ramazan Bayramı'ndan önce hizmete alınmasının planlandığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara-Sivas arasındaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da kamuoyuna açıkladığı gibi önümüzdeki Ramazan Bayramı'ndan önce hattı hizmete almayı planlıyoruz. Çalışmalarımızda bir sorun, sıkıntı görünmüyor." dedi.

Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisindeki yüksek hızlı tren şantiyesinde firma yetkilileriyle bir araya gelen Turhan, burada gazetecilere, yüksek hızlı tren çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Turhan, Ankara-Sivas YHT Hattı Projesi hakkında yetkililerden bilgi aldıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Hedefimiz Ankara'yı Sivas'a YHT ile bağlamak. Ankara-Sivas YHT hattı çalışmaları planladığımız şekilde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kamuoyuna açıkladığı gibi önümüzdeki Ramazan Bayramı'ndan önce hattı hizmete almayı planlıyoruz. Çalışmalarımızda bir sorun, sıkıntı görünmüyor."

Hükümetin hızlı tren ve yüksek hızlı trenle ilgili çalışmalara özel önem verdiğini anlatan Turhan, Ankara-İzmir, Bursa-Osmaneli, Mersin-Gaziantep, Karaman-Yenice hattında da çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakan Turhan, proje çalışmaları devam eden hatlarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Sivas-Malatya-Elazığ hattı, Antep-Urfa-Diyarbakır hattı, Eskişehir-Afyonkarahisar-Antalya hattı proje çalışmalarımız da devam etmektedir. İlave olarak Samsun-Kırıkkale, Kırıkkale-Aksaray-Konya ve Konya-Antalya hattındaki proje çalışmalarımızı da yürütmekteyiz. Önümüzdeki dönemde proje çalışmaları tamamlandıktan sonra bu şehirlerimizi de hızlı trenle buluşturmuş olacağız. Bunun yanında geçen ay temelini attığımız İstanbul-Kapıkule, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattında da Çerkezköy-Kapıkule arasında çalışmalara başladık. Halkalı-Çerkezköy arasını ve Adapazarı-Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçerek Çerkezköy'e bağlayacak hattı da önümüzdeki günlerde projeleri tamamlanıp ihaleye çıkaracağımız hatlar olarak söyleyebiliriz."

(AA)

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