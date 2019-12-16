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16 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 08:02:36

Ankara Akdeniz'de kuş uçurtmayacak

Türkiye, Doğu Akdeniz’de egemenlik haklarını koruma kararlılığını, askeri tedbirlerle de gösterdi. Kuzey Kıbrıs'taki Geçitkale Havaalanı’na İHA ve SİHA’lar yollandı.

Ankara, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını yağmalamak isteyen devletlere karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak için bölgede yeni stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Sondaj ve savaş gemilerini bölgeye yollayan, Libya’yla deniz sınırı belirleyen Türkiye, son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne İHA ve SİHA’lar için üs kuruyor. 

ACİL KODLA İSTENDİ 

KKTC Bakanlar Kurulu, İsrail'in Rumlara 8 İHA verdiği, Fransa ve İtalya'nın savaş gemilerini Kıbrıs'a gönderdiği bir dönemde, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararını aldı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'den ‘acil’ koduyla Geçitkale'nin kullanılmasının istendiğini belirterek, “Bu istek karşısında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için adım atıldı” demişti. Karar üzerine 3 TIR dolusu İHA ve SİHA, KKTC’ye yollandı. Geçitkale'de yer kontrol ünitelerinin kurulduğu belirtilirken Doğu Akdeniz'deki sondaj ve savaş gemilerine eşlik edecek İHA ve SİHA'ların, kısa bir zaman içinde göreve başlayacağı belirtildi. Havaalanında, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pistin de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildiği belirtildi. Alanla ilgili olarak alt ve üst yapının düzeltilmesi konusunda çalışmalar yapılacağı da kaydedildi. 

RUMLAR KORKU İÇİNDE 

Devriye uçuşları başladığında, Doğu Akdeniz, Türkiye'nin kanatları altına girecek. Bu nedenle Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da büyük panik yaşanıyor. Rum ve Yunan medyası, Türk İHA ve SİHA’larının KKTC’de üsleneceği haberini birinci gündem maddesi yaptı. Gazeteler, Türk uçaklarının ‘burunları dibinde’ üsleneceğini ve Rum hava sahasını da kontrol edeceğini öne sürdü. 

TÜRK DONANMASI SİYONİSTLERİ KOVDU

Yağmacı Rumlarla birlikte Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını ele geçirmeye çalışan İsrail'in işgal planına, donanmamız ‘dur’ dedi. İsrail'in Kanal 13 televizyonu, bölgede araştırma yapan ‘Bat Galim’ adlı İsrail gemisinin, Türk savaş gemisi tarafından bölgeden çıkarıldığını duyurdu. Haberde, 2 hafta önce Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait bir geminin, İsrailli ve Güney Kıbrıslı araştırmacıları taşıyan Bat Galim’e telsizden bölgeden ayrılması emrini verdiği belirtildi. Uyarının ardından, Rumların sözde deniz yetki alanında bulunan İsrail araştırma gemisinin bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

LİBYA'YLA ASKERİ ANLAŞMA TBMM'DE

Kritik bir adım daha atan Türkiye, haritaları değiştiren deniz sınırı anlaşmasından sonra, Libya'yla askeri işbirliği mutabakatı da imzaladı. Onay için TBMM'ye gönderilen anlaşmaya göre, egemenlik haklarına yönelik tehditlere karşı ortak savunma yapılacak. Türkiye Libya'da, Ani Müdahale Kuvveti kuracak. 

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’yla askeri ve güvenlik anlaşmalarının geçmişte de olduğunu belirtti.

TALEP GELİRSE ASKER GÖNDEREBİLİRİZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sarac yönetiminden asker talebi gelirse, Türkiye’nin değerlendirebileceğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde habercilerin “Libya’ya asker gönderilecek mi” sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sarac yönetimiyle iki mutabakat zaptı imzalandığını söyledi. 

GÜNCELLEME YAPILDI 

Çavuşoğlu, bunlardan birinin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, ikincisinin de daha önce imzaladıkları askeri işbirliği anlaşmasının güncellenmiş halinin yeniden imzalanması olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye’nin ilişkilerini, anlaşmanın yetkilendirdiği Trablus'taki tek meşru yönetim olan Sarac yönetimiyle sürdürdüğünü vurguladı. 

GEÇMİŞTE DE VAR

Askeri işbirliği anlaşmasının Meclis onayladıktan sonra yürürlüğe gireceğini dile getiren Çavuşoğlu, “Asker gönderme ayrı bir şey. Daha önce Başkan Erdoğan, 'Eğer Libya tarafı bizden böyle bir talepte bulunursa bunu değerlendiririz' demişti. Bu anlaşmadan da bağımsız bir şekilde söylemişti ki zaten Libya’yla bizim buna benzer askeri ve güvenlik anlaşmalarımız geçmişte de var” dedi.

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