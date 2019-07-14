Amerikan armudu nedir? Amerikan armudu sorusu dikkat çekti!

2019 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav soruları gündemin en trend başlıkları arasına girdi. Amerikan armudu sorusu dikkat çekti. Çoklu oturum şeklinde tamamlanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) sınavlarının ilki bugün saat 12.25'te tamamlandı. Sınav oturumunun ardından adaylar sosyal medya üzerinden sınav yorumlarını yapmaya başladılar. İşte dikkat çeken amerikan armudu sorusu sizlerle..

AMERİKAN ARMUDU NEDİR?

Amerikan Armudu sorusu cevabı Avakado.

Avokado, anavatanı Orta Meksika olan çiçekli bitkiler sınıfından tarçın ve kafur ağacını da içine alan defnegiller familyasına ait bir ağaç ve bu ağacın meyvelerinin adıdır. Son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler olan avokado Amerikan armudu olarak da bilinmektedir. Şeklinin armudu andırması nedeniyle Amerikan armudu denilen avokadonun pek çok faydası var.

Kan kanserine karşı günde 1 avokado

Kanadalı bilim adamlarının araştırması, avokadonun içindeki yağ molekülünün ölümcül kan kanseri türü olan akut myeloid lösemiye (AML) yol açan kök hücreleri hedef aldığını gösterdi.

Kalp dostu

Kalp dostu kolesterol düşmanı olan, Orta ve Güney Amerika’da yetişen avokado; diğer bütün meyvelerin aksine ağırlıklı olarak şeker değil, sağlıklı yağlar ve bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içerir.

Göz sağlığına katkı sağlıyor

Avokado göz sağlığı için de oldukça faydalıdır. İçeriğinde zeaksantin ve lutein vardır. Bu maddeler de gözdeki hasarların daha çabuk ve sağlıklı olarak iyileşmesine ve başka hasarlarının oluşmamasına yarar.