ALES giriş belgeleri açıklandı
ÖSYM, (2019-ALES/2) giriş belgelerini açıkladı. Adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 22 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) giriş belgeleri açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de yapılacak 2019-ALES/2'e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.
Duyuruda ayrıca adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı.
AA
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