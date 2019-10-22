  • Bist 100
    98285.8
  • Dolar
    5,8300
  • Euro
    6,4929
  • Altın
    278,7480
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
2. Uluslararası Dostluk Film Festivali 81 ilde gençlerle buluşacak 2. Uluslararası Dostluk Film Festivali 81 ilde gençlerle buluşacak
Mustafa Kaplan: Biz bir yerde dönüş yapacaktık, bu da Antalyaspor maçında oldu Mustafa Kaplan: Biz bir yerde dönüş yapacaktık, bu da Antalyaspor maçında oldu
Alemde Bir Gece filmi konusu nedir? Alemde Bir Gece oyuncu kadrosu Alemde Bir Gece filmi konusu nedir? Alemde Bir Gece oyuncu kadrosu
Marius Sumudica: Taraftarımızdan özür diliyoruz Marius Sumudica: Taraftarımızdan özür diliyoruz
Şu Fransız'dan gelen öneriye bakın: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın Şu Fransız'dan gelen öneriye bakın: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın
HDP önündeki eylemde 50'nci gün HDP önündeki eylemde 50'nci gün
ASELSAN'da hedef uzun 'S-Bant' menzilli radarlar ASELSAN'da hedef uzun 'S-Bant' menzilli radarlar
Kırmızı bültenle aranırken Esenyurt'ta yakalanan Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı Kırmızı bültenle aranırken Esenyurt'ta yakalanan Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı
Terör soruşturmasında gözaltına alınan HDP'li eski başkanlar adliyeye sevk edildi Terör soruşturmasında gözaltına alınan HDP'li eski başkanlar adliyeye sevk edildi
Tarzan Efsanesi konusu ne? Tarzan Efsanesi oyuncuları kim? Tarzan Efsanesi konusu ne? Tarzan Efsanesi oyuncuları kim?
Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim futbolcuların 17 milyon Euro'luk alacağını ödeyecek Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim futbolcuların 17 milyon Euro'luk alacağını ödeyecek
Türkiye'den bir ilk daha! 2020'de seri üretimi başlıyor Türkiye'den bir ilk daha! 2020'de seri üretimi başlıyor
Masterchef makarna hamuru tarifi sizlerle: Makarna hamuru nasıl yapılır? Masterchef makarna hamuru tarifi sizlerle: Makarna hamuru nasıl yapılır?
Rus Dışişleri: Suriye'nin petrol çıkarılan bölgelerinin kimde olacağına Putin-Erdoğan görüşmesi açıklık getirebilir Rus Dışişleri: Suriye'nin petrol çıkarılan bölgelerinin kimde olacağına Putin-Erdoğan görüşmesi açıklık getirebilir
İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4'ü polis memuru 75 kişi gözaltına alındı İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4'ü polis memuru 75 kişi gözaltına alındı
Liverpool'da Daniel Sturridge pişmanlığı: Bu dansı özlüyorum Liverpool'da Daniel Sturridge pişmanlığı: Bu dansı özlüyorum
1 tonluk tespih, Guinness yolunda 1 tonluk tespih, Guinness yolunda
Sigara haram mı? Peki, ilahiyatçılar bu konuda ne diyor? Sigara haram mı? Peki, ilahiyatçılar bu konuda ne diyor?
Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş yeniden atama kurası ne zaman? PBS yeniden atama başvuru ekranı Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş yeniden atama kurası ne zaman? PBS yeniden atama başvuru ekranı
Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda güreş takımı ikinci oldu Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda güreş takımı ikinci oldu
Macaristan'dan Türkiye açıklaması: Barış Pınarı Harekatı PKK/PYD'yi hedef almıştır Macaristan'dan Türkiye açıklaması: Barış Pınarı Harekatı PKK/PYD'yi hedef almıştır
Azez'de bomba yüklü araç patladı Azez'de bomba yüklü araç patladı
Gaziantep Futbol Kulübü'nde sakatlık kabusu Gaziantep Futbol Kulübü'nde sakatlık kabusu
Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri sözde bölge sorumlusu çıktı Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri sözde bölge sorumlusu çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ekim 2019 Salı 15:24:21 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 15:26:24

Alemde Bir Gece filmi konusu nedir? Alemde Bir Gece oyuncu kadrosu

Alemde Bir Gece filmi konusu nedir? Alemde Bir Gece oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında Alemde Bir Gece filmi ekranlara gelecek. Alemde Bir Gece filmini izlemek isteyenler film ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Başrollerinde Aydemir Akbaş’ın da yer aldığı eğlenceli filmde; Mutlu bir evliliği olan Ozan, bir gecede kendini büyük bir belanın içinde bulur. Alemde Bir Gece filmi ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

Alemde Bir Gece filmi konusu nedir? Alemde Bir Gece oyuncu kadrosunda kimler var? soruları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Alemde Bir Gece filmi, bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Alemde Bir Gece filmini izlemek isteyenler film ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Başrollerinde Aydemir Akbaş’ın da yer aldığı eğlenceli filmde; Mutlu bir evliliği olan Ozan, bir gecede kendini büyük bir belanın içinde bulur. Alemde Bir Gece filmi ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

ALEMDE BİR GECE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mutlu bir evliliği olan, etliye sütlüye karışmayan Ozan’ın eşi Elif birkaç gündür annesinin yanındadır, ertesi sabah dönecektir. Ozan evde tek başınayken çocukluk arkadaşı Tolga yanında  bir kadın ve  Fehmi’yle çıkagelir. Üniversitede okurken kanka oldukları büfeci Ati abilerini de peşine takmıştır. Ozan, Tolga’yı evden kovalamaya çalışırken, üstüne bir de karşı komşusu emekli başçavuş çatlak Eşref gelir. 

Ozan evdekilerin bir an önce gitmelerini beklerken, salonda tek başına maç izleyen Fehmi, oynadığı yasadışı bahis kuponuyla büyük para kazanınca heyecandan ölür. Ozan, Tolga ve Ati, cesetten kurtulma umuduyla Çatlak Eşref’in peşinden giderlerken, kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır. 

ALEMDE BİR GECE OYUNCU KADROSU

Aydemir Akbaş, 

Beyti Engin, 

Bülent Alkış, 

Ceyda Olguner, 

Selin Deveci, 

Burcu Binici, 

Ömer Gecü

Yönetmen: Barış Erdoğan

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ