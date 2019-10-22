Alemde Bir Gece filmi konusu nedir? Alemde Bir Gece oyuncu kadrosu

Alemde Bir Gece filmi konusu nedir? Alemde Bir Gece oyuncu kadrosunda kimler var? soruları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Alemde Bir Gece filmi, bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Alemde Bir Gece filmini izlemek isteyenler film ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Başrollerinde Aydemir Akbaş’ın da yer aldığı eğlenceli filmde; Mutlu bir evliliği olan Ozan, bir gecede kendini büyük bir belanın içinde bulur. Alemde Bir Gece filmi ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

ALEMDE BİR GECE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mutlu bir evliliği olan, etliye sütlüye karışmayan Ozan’ın eşi Elif birkaç gündür annesinin yanındadır, ertesi sabah dönecektir. Ozan evde tek başınayken çocukluk arkadaşı Tolga yanında bir kadın ve Fehmi’yle çıkagelir. Üniversitede okurken kanka oldukları büfeci Ati abilerini de peşine takmıştır. Ozan, Tolga’yı evden kovalamaya çalışırken, üstüne bir de karşı komşusu emekli başçavuş çatlak Eşref gelir.

Ozan evdekilerin bir an önce gitmelerini beklerken, salonda tek başına maç izleyen Fehmi, oynadığı yasadışı bahis kuponuyla büyük para kazanınca heyecandan ölür. Ozan, Tolga ve Ati, cesetten kurtulma umuduyla Çatlak Eşref’in peşinden giderlerken, kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır.

ALEMDE BİR GECE OYUNCU KADROSU

Aydemir Akbaş,

Beyti Engin,

Bülent Alkış,

Ceyda Olguner,

Selin Deveci,

Burcu Binici,

Ömer Gecü

Yönetmen: Barış Erdoğan