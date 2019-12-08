08 Aralık 2019 Pazar 06:58:16 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 07:01:27
Akdeniz'de korkutan deprem
Girit Adası'nda 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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