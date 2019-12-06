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06 Aralık 2019 Cuma 18:07:16 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 18:41:06

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası "Güvenli Bölge planı hazırlandı ve NATO'da görüşmeler olumlu geçti. Şubat ayında da bir görüşme gerçekleştirdikten sonra harekete geçececeğiz" açıklamasında bulundu. Çelik, ARD'nin yayını ile ilgili de "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dönük çirkin yayını en şiddetli şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyoruz" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik: Almanya’da ARD televizyonunun Atatürk’e dönük çirkin bir yayını söz konusu oldu. Atatürk’ü Hitler’e benzeten yayını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Londra'da düzenlemiş olduğumuz Dörtlü Zirve'de kapsamlı bir şekilde Barış Pınarı Harekatı'nda müttefiklerin yanlış tepkileri masaya yatırılmıştır, göç konusu masaya yatırılmıştır. Güvenli Bölge ile ilgili planları Cumhurbaşkanımız bu liderlere iletildi. Önemli bir karar ise Dörtlü Zirve'nin düzenli bir şekilde yapılacak olması için alınan karardır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

(Almanya'daki tepki çeken yayın) Yayını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu yayın kuruluşu derhal özür dilemelidir.

Almanya’da ARD televizyonu Atatürk’e dönük çirkin bir yayını söz konusu oldu. Atatürk’ü Hitler’e benzeten yayını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bunu kabul edilemez buluyoruz.

O yapılan yayının kesinlikle basın özgürlüğü ile ilgisi yoktur. Gereğinin yapılması için ilgili bakanlıklarımız faaliyete geçecektir. Oradaki vatandaşlarımız da gereken tepkiyi göstermektedir.

Bu yayının temel değerlerimize yönelik tezahür etmemesi gerekir.

Atatürk ve Alevi vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek üzere çirkin bir provokasyona imza atılıyor.

Bu yayın kuruluşu derhal Atatürk’ün manevi şahsiyetinden ve milletimizden özür dilemelidir.

GÜNGÖREN’DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

NATO zirvesinden dönerken üzücü bir olay yaşandı. Güngören belediyesinde bir başkan yardımcısının çirkin bir davranışı oldu. bu çirkin davranış biçimi hepimizi üzmüştür.

Enese sesleniyorum gözlerinden öpüyoruz seninle beraberiz sana yapılan çirkin davranışı kabul etmiyoruz bu belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır.

Çelik: "Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun bulmuyoruz. Hiçbir şekilde belediye meclis üyeliğinin devam etmesini de uygun bulmuyoruz.

Güngören'de Enes kardeşimize dönük çirkin bir davranış biçimi oldu. Enes senin gözlerinden öpüyoruz.

CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ

Hepimizi üzen bir diğer gündem Ceren kardeşimizin başına gelenler. Bundan sonraki süreçte bakanlıklarımız sürece müdahil olmuştur. Adalet Bakanlığımız gerekli soruşturmaların başladığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız da annesi ve babası ile görüştü. Gereken mekanizmalar devreye sokulacaktır. Şiddetin toplum hayatının her alanında uzaklaştırılması gereken hassasiyetlerin oluşturulması gerekiyor. Şiddet kültürünün dışlanması gerekiyor. Ceren kardeşimizin doğum günüymüş. Vasiyetine uyarak doğum gününü kutlayarak rahmetle anıyoruz. Hepimiz için çok acı bir kayıp.

DÖRTLÜ ZİRVE

Değerli arkadaşlar Londra'da Cumhurbaşkanımızın çalışma programı vardı. İkili görüşmeler de yaptı ama 4'lü zirve yine önem taşıyordu. Oradaki cami çok özel bir cami. Oradaki Müslümanlara hizmet edecek, hem Müslüman olmayanların ziyaret edebilecekleri bir yer.

Dörtlü Zirve'de kapsamlı bir şekilde Barış Pınarı Harekatı'nda müttefiklerin yanlış tepkileri masaya yatırılmıştır, göç konusu masaya yatırılmıştır. Güvenli Bölge ile ilgili planları Cumhurbaşkanımız bu liderlere iletildi. Önemli bir karar ise Dörtlü Zirve'nin düzenli bir şekilde yapılacak olması için alınan karardır. Şubat ayında 2. bir toplantı gerçekleşecek.

'TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜN FARKINDALAR'

NATO'nun bundan sonra dünyadaki rolünün ne olacağı çerçevesinde gerçekleşti.

Doğu Kanadı, Güney Kanadı gibi kavramalara karşı çıkıyoruz. Güvenlik eşit derecede sağlanmalı. Böyle hiyerarşilere karşıyız. Herkes şunun farkında aslında. Türkiye'nin kendi için aldığı tedbirlerin NATO için de alınmış tedbirler olmasıdır. Türkiye'nin terörizmle mücadelesinin ilkelere dayalı bir mücadele olduğunu ifade ettik.

Fransa'nın eleştirileri vardı. Macron da Türkiye'nin gücünün farkındadır.

Ayrıntılar gelecek...

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