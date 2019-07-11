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11 Temmuz 2019 Perşembe 18:06:31 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:53:28

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye S-400 mesajı: Milli duruş göremiyoruz...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, S-400 konusunda "CHP'den milli bir duruş göremiyoruz. ABD'nin tezlerini izah etmeye çalışıyorlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. S-400 konusuna değinen Çelik, "S-400 konusunda CHP'den milli bir duruş göremiyoruz. ABD'nin tezlerini izah etmeye çalışıyorlar." açıklamasında bulundu..

İşte Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

"Ülkemize karşı terör enstrümanın bir saldırı unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Terörle mücedele kararımız sürüyor."

"SREBRENİTSA BÜYÜK BİR İNSANİ DRAMDIR"

"Srebrenitsa modern dünyanın bir utancıdır. Büyük bir insani dramdır. Umarız ders alınır ama her seferinde böyle söylüyoruz. Kimse kolunu kıpırdatmıyor."

"15 Temmuz'da milletimiz topyekün direnerek, demokrasimizin milli kimliğimizin bir parçası olduğunu dünyaya göstermiş oldu."

"8-15 Temmuz haftasında birçok etkinlik gerçekleştirilecek."

"MKYK toplantısında iç ve dış politikalar ile sosyal politikalar konuları ele alınıyor."

"TERÖR ÖRGÜTÜNE YOĞUN BİR HAREKAT SÜRÜYOR"

"27 Mayıs'tan bu tarafa terör örgütüne karşı Hakurk bölgesinde yoğun bir harekat sürüyor. Harekat başarılı bir şekilde devam ediyor."

"Terörle mücadelenin siyasi kısmı da yakın şekilde takip ediliyor. Bu konuda Iraklı makamlarla çalışmalar yapılıyor."

"S-400'LER TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BİR İHTİYAÇTIR"

"S-400'ler Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili bir ihtiyaçtır."

Gönül isterdi ki müttefiklerimiz bir NATO üyesi olan Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için daha etkili olabilselerdi, ancak Türkiye kararını vermiştir.

"CHP'DEN MİLLİ BİR DURUŞ GÖREMİYORUZ"

S-400 konusunda CHP'den milli bir duruş göremiyoruz. ABD'nin tezlerini izah etmeye çalışıyorlar."

"YUNANİSTAN ZAYIFKEN TÜRKİYE BUNDAN YARARLANMADI"

"Herhangi bir siyasi parti zayıfladığında Türkiye karşıtlığını savunmak Yunan siyasetinde bir gelenek. Türkiye'nin komşuluğu paha biçilemezdir. Türkiye hiçbir zaman Yunanistan zayıfken bundan yararlanmadı. Türkiye Yunanistan krizdeyken ona ekonomik çözüm bulmaya çalışmıştır, oysa onlar AB üyesi olmalarını bize karşı kullanıyor."

"YAVUZ VE FATİH GEMİLERİNİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEKTİR"

"Avrupa Birliği Rum tarafının Akdeniz'deki çalışmalarına hiç ses çıkarmadı ki, ne var ki Türk tarafı hakkını aramaya başladığında, 'Bunu nasıl yapabiliriz? Sorunu nasıl çözebilir?" şeklinde yaklaşmadılar.

Rum tarafı Kıbrıs tarafına hakkını vermedikçe Yavuz ve Fatih gemilerinin çalışmaları devam edecektir. Rum tarafı tek taraflı olarak Kıbrıs tarafının hakkını yiyemeyecektir. Avrupa mercileri iki tarafın da haklarının korunduğu olduğu ortak bir çözüm yolu bulmalıdır."

"Avrupa Birlliği sorun çıkarma yolunu tercih ediyor. Avrupa Birliği ilkeler temelinde hareket etmelidir."

Ayrıntılar az sonra...

 

 

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