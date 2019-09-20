20 Eylül 2019 Cuma 15:35:38 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 15:40:32
AK Parti kurmayları, yargı reformu düzenlemesini MHP'ye sundu
AK Parti kurmayları, Yeni Yargı Reformu düzenlemesini görüşlerini almak üzere Milliyetçi Hareket Partisi'ne sundu.
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