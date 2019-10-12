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12 Ekim 2019 Cumartesi 23:43:47 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 23:45:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: DEAŞ'tan en fazla zarar gören kesim Müslümanlardır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, DEAŞ'tan en fazla zarar gören kesimin Müslümanlar olduğunu belirterek, "DEAŞ ülkemizin siyasal sürecini etkileyecek çok fazla eylemler yaptı. Bugün PYD/PKK terör örgütüne silah verenler kimse, DEAŞ'ı kuranlar, DEAŞ'a silah verenler de aynı zihniyet, aynı yapıdır." dedi.

Dağ'ın katılımıyla Bayraklı ilçesindeki özel bir okulun toplantı salonunda düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Kurulu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk askerleri için edilen dualarla başladı. 

Hamza Dağ, toplantıdaki konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı ile bir yola çıktıklarını, teröristlerin planlarını bozacaklarını kaydederek, "Terör devleti planlarını bozacağız. Galip geldiğimizde dünyadaki birçok ülkeyi mahçup ettiğimiz gibi içimizdeki hainleri de mahçup edeceğiz." diye konuştu.

Tarihte bazı hassas dönemler yaşandığına dikkati çeken Dağ, "15 Temmuz da hassas bir geceydi. O gece tanklar sokağa çıktığında ses çıkarmayanlar nasıl sınıfta kaldılarsa, terörle mücadelede sınıfta kalanlar, bu vatana, bu millete, devlete ihanet içinde olanlar kendilerini çok açık şekilde açığa çıkarıyorlar, İzmir Barosu da böyle bir açıklama yaptı." şeklinde konuştu. 

"Ben de bir avukat olarak İzmir Barosunun bir üyesiyim ama açıklamaları beni hiçbir şekilde temsil etmiyor." ifadelerini kullanan Hamza Dağ, şöyle devam etti:

"İzmir Barosunun avukatlar üzerinde salladığı bir Demokles kılıcı var. Benim hakkımda yerel seçimler öncesi yaptığım açıklamadan dolayı disiplin soruşturması devam ediyor. Demoklesin kılıcı gibi sallıyorlar. Ne yaparsanız yapın, siz vatan hainisiniz."

Milletin huzurunu bozmak için çalışanlar olduğunu ifade eden Dağ, "Bunlar, PKK terör örgütü ile PKK terör örgütünün ideolojisi Marksist sosyalist ile aynı noktada birleşip, terör örgütünü Kürt kardeşlerimize tercih edecek kadar ileriye giden Türk solcusu komünistlerdir. Bunu bilmek ve ona göre davranmak lazım. Bizim içimizde de birçok Kürt kardeşimiz var. Onların hiçbiri o kardeşlerimizi temsil edebilecek durumda değildir." ifadelerini kullandı.

DEAŞ ile mücadele

Türk askerinin terör örgütünü ve onunla gelecek yapıyı bertaraf etmek için çalıştığını vurgulayan Hamza Dağ, DEAŞ ile en büyük mücadeleyi Türkiye'nin verdiğini dile getirdi. 

Dağ, DEAŞ'tan en çok zarar gören ülkenin de Türkiye olduğunu ifade ederek, "Her şeyin ötesinde DEAŞ'tan en fazla zarar gören kesim Müslümanlardır. Dünyada insanlar Müslümanlığı öğrenmek için akın akın geliyordu. DEAŞ'ın kafa kesme görüntüleri yayınlandığında bıçak gibi kesildi. Yılbaşı gecesi o eğlence merkezinde o terör saldırısı yapıldığında yine en fazla bizim ülkemize zarar verdi. DEAŞ ülkemizin siyasal sürecini etkileyecek çok fazla eylemler yaptı. Bugün PYD/PKK terör örgütüne silah verenler kimse, DEAŞ'ı kuranlar, DEAŞ'a silah verenler de aynı zihniyet, aynı yapıdır." dedi.

"Ordumuz gereğini başarıyla yapacaktır"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise Türk askerinin barış için mücadele ettiğini belirterek, "İzmir Barosunun harekat konusunda çok talihsiz bir açıklaması oldu. Şiddetle kınıyorum. Kahraman Mehmetçik barışı tesis için orada bulunuyor. İzmir Barosunu bir kez daha şiddetle kınıyorum. Ordumuz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi Barış Pınarı'nda da gereğini başarıyla yapacaktır." diye konuştu.

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat da ilçe halkının partiye bu dönem muhalefet görevi verdiğini ve bu görevi layığıyla yerine getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Bayraklı halkının yararı için çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Polat, "İlçemizi beceriksiz ellerden kurtarmak ve 2023 hedeflerine ulaşmak için yeniden yollara düşmek zorundayız." şeklinde konuştu. 

Toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile kadın kolları ve gençlik kolları üyeleriyle partililer katıldı.

(AA)

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