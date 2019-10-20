Aileler devreye girdi 'gri listedeki' 2 terörist teslim oldu!
İçişleri Bakanlığı, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan 2 teröristin, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, Van'da teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeleri hızlandırırken örgütten kaçışları ve teslim olmaları da artırmıştır. Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla İl Jandarma Komutanlığına teslim olmuştur."
AA
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- Aileler devreye girdi 'gri listedeki' 2 terörist teslim oldu!
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