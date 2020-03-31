Ahmet Hakan'dan İETT yorumu: Organize dangalaklık

Koronavirüs ile mücadele için her gün sosyal mesafe vurgusu yapılırken geöçtiğimiz günlerde İETT otobüsünde çekilen görüntüler infial yarattı. Skandal görüntüler için açıklama yapan İBB Sözcüsü, "organize bir operasyon" değerlendirmesinde bulunmuş, otobüslerdeki yolcu sayısını kamuoyu ile paylaşmıştı. MOBESE kayıtlarında ise İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yalan söylediği ortaya çıkmıştı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Çok tartışılan konu için bugünkü köşe yazısında şunları yazdı...



Biz her gün...

“Virüs dünyayı değiştiriyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ezberler bozulacak. Dayanışma artacak. Eski tür siyasi çekişmeler anlamsız kalacak. Yeni bir siyaset dili devreye girecek” falan derken...

İstanbul’un orta yerinden bir iddia yükseldi.

Çok tuhaf bir iddia...

İddia şu:

Güya sayıları 40-50 civarında olan bir grup “AK trol”... Örgütlenmişler, pazar günü sabahın altısında bir durakta buluşmuşlar ve gelen ilk belediye otobüsüne doluşmuşlar.

Amaçları şuymuş:

“Otobüsler tıklım tıklım, Ekrem İmamoğlu durumu idare edemiyor” algısı yaratmak.

Dün gün boyu bu iddia tartışıldı.

- Bir taraf şoförleri konuşturarak “organize kötülük” diye bas bas bağırdı.

- Öbür taraf “Görüntüleri yayınla, yalan söylüyorsun” diye bas bas bağırdı.

Her kafadan ayrı ses çıktı.

Eğer ortaya atılan bu iddia doğruysa...

İki şey söyleyeceğim:

- BİR: Virüse yakalanmayı ve virüsü bulaştırmayı göze alarak böyle bir organizasyon yapmak... “Organize kötülük” değil, tam anlamıyla “organize dangalaklıktır”. Öyle bir dangalaklıktır ki “Herkes evlerine kapanmışken pazar günü sabahın köründe nereye gidiyor bunlar?” sorusunun akıllara gelebileceğini bile hesaba katmamıştır. Öyle bir dangalaklıktır ki pazar günü sabahın köründe bu kadar insanın işine gücüne gidiyor olmasının, İmamoğlu yönetimindeki belediyeden ziyade AK Parti hükümetini zor durumda bırakacağını hesaba katmamıştır. İnanılır gibi değildir yani. Benim aklım almıyor en azından.

- İKİ: Organize dangalaklığın diğer tarafında ise belediyenin otobüslerden sorumlu birimi bulunmaktadır. 40-50 kişi aynı anda senin sorumlu olduğun otobüslere biniyorsa... Bu durumda otobüs şoförlerinin ne yapacağı belli değil midir? Otobüsün kenara çekilip ilgili mercilerin aranması gerekmiyor mu? Ya da başka bir şeyin yapılması? Ne yani? Herhangi bir kural belirlenmedi mi böyle durumlar için? Sınırlamalara uyulmadığında şoförün ne yapması gerektiği belli değil mi? İnsan hayatı söz konusu, insan hayatı! Organize ya da değil... Otobüslerde meydana gelebilecek herhangi bir yığılma karşısında aciz mi kalınacak?

Size bir şey söyleyeyim mi?

Hiç ama hiç merak etmeyin:

Bu virüs var ya bu virüs...

Bu türden tartışmaların tümünü söküp atacak dünyamızdan. Ezip geçecek bu tür fasaryaları... Her şey bittiğinde bu tür dangalaklıklar da bitecek.



