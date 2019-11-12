Ahmet Altan hakkında yakalama kararı
"FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliyesine karar verilen Ahmet Altan hakkında, Başsavcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, itiraz üzerine Ahmet Altan hakkında verilen tahliye kararını kaldırdı. Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
NE OLMUŞTU?
FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada tutuksuz sanık Mehmet Altan’ın beraatine, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın adli kontrolle tahliyesine karar verilmişti.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nazlı Ilıcak’ı ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan lehine takdir indirimi uygulayarak 8 yıl 9 ay, Ahmet Altan’ı ise aynı suçtan takdir indirimi uygulamayarak 10 yıl 6 ay hapse çarptırmıştı.
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