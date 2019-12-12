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12 Aralık 2019 Perşembe 11:27:26 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 12:06:26

Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada!

Ağrı Tutak'ta devam eden operasyonlarda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalına Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında jandarma ve polis timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma anbean kaydedildi. Silahlı 4 terörist çatışmada etkisiz hale getirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar,  Ağrı'da Mehmetçik tarafından terör yuvasına düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı. 

Sosyal medya hesabından o anları paylaşan ve bir de mesaj yayınlayan Ağar, "Gerçek bir çatışma. Raslantı teması. Ve ölümüne mücadele. 4 teröristin etkisizleştirildiği Ağrı Tutak'ta 4 gün önce. İlk mermideki vurulma (uhh) sesine dikkat! O anı ancak yaşayanlar, o an ne hissedildiğini ancak onlar anlar. Canla ölümün oyunu!" ifadelerini kullandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ağrı Valiliğinden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “Ağrı İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, sabah saatlerinde Ağrı Tutak Soğukpınar köyünde gerçekleştirilen operasyon neticesinde (4) Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam etmektedir” denilmişti.

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