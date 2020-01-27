27 Ocak 2020 Pazartesi 08:44:28 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 09:16:04
AFAD'dan son dakika açıklaması
AFAD şimdiye kadar Elazığ bölgesindeki depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybettiğini açıkladı.
AFAD:AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş (Elazığ 35, Malatya 4), deprem sonrası hastanelere başvuran bin 607 vatandaşımızdan bin 516’sı taburcu edilmiştir.
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