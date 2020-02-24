  • Bist 100
    116829
  • Dolar
    6,1186
  • Euro
    6,6321
  • Altın
    322,8230
İstanbul
6 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Van Başkale'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Van Başkale'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
AFAD, UMKE ve Jandarma bölgede... Depremin yaraları sarılıyor AFAD, UMKE ve Jandarma bölgede... Depremin yaraları sarılıyor
Terör devleti İsrail’den Gazze’ye saldırı! Yaralılar var Terör devleti İsrail’den Gazze’ye saldırı! Yaralılar var
Alkollü araç kullanırken yakalanan sözde fenomen Ata Benli, Ekrem İmamoğlu yalanıyla polislerimize iftira attı Alkollü araç kullanırken yakalanan sözde fenomen Ata Benli, Ekrem İmamoğlu yalanıyla polislerimize iftira attı
Ruhani: ''ABD yaptırımları korona gibidir'' Ruhani: ''ABD yaptırımları korona gibidir''
Çin Başkanı Şi'den koronavirüs açıklaması: ''Salgın hala acımasız ve karmaşık durumda'' Çin Başkanı Şi'den koronavirüs açıklaması: ''Salgın hala acımasız ve karmaşık durumda''
Denizli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var Denizli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
İçişleri Bakanı Soylu: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı İçişleri Bakanı Soylu: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı
Başkan Erdoğan Hanau'daki acılı aileleri yalnız bırakmadı Başkan Erdoğan Hanau'daki acılı aileleri yalnız bırakmadı
MSB paylaştı... PKK/YPG’nin bombalı saldırısında yaralanan Suriyeli çocuk: Bizden ne istiyorlar! MSB paylaştı... PKK/YPG’nin bombalı saldırısında yaralanan Suriyeli çocuk: Bizden ne istiyorlar!
Binali Yıldırım: Sosyal medyada yalan haber yaparak etki oluşturmayı başardılar Binali Yıldırım: Sosyal medyada yalan haber yaparak etki oluşturmayı başardılar
3. Uluslararası Etnospor Forumu sona erdi 3. Uluslararası Etnospor Forumu sona erdi
TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman? 2020 TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman? 2020 TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Daha şiddetli deprem olabilir Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Daha şiddetli deprem olabilir
3 liseli kız heryerde aranıyor 3 liseli kız heryerde aranıyor
Gardaş'tan taziye mesajı... Gardaş'tan taziye mesajı...
Kız tarafı düğünü iptal etti damat bilezikleri istedi Kız tarafı düğünü iptal etti damat bilezikleri istedi
Başkan Erdoğan'dan Sincan'daki kongreye sürpriz telefon Başkan Erdoğan'dan Sincan'daki kongreye sürpriz telefon
Başkan Erdoğan'dan Sincan'daki kongreye sürpriz telefon Başkan Erdoğan'dan Sincan'daki kongreye sürpriz telefon
7 ilde FETÖ operasyonunda 12 gözaltı 7 ilde FETÖ operasyonunda 12 gözaltı
İletişim Başkanlığı'ndan Koronavirüs açıklaması... İletişim Başkanlığı'ndan Koronavirüs açıklaması...
Korkunç olay! Babasını baltayla öldürdü Korkunç olay! Babasını baltayla öldürdü
Katil Esed rejimine ait uçaklar, El Barah kasabasını vurdu Katil Esed rejimine ait uçaklar, El Barah kasabasını vurdu
FB - GS maçı canıl izle (Fener G.Saray maçı canlı yayın şifresiz anlatımı) Fener Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri burada FB - GS maçı canıl izle (Fener G.Saray maçı canlı yayın şifresiz anlatımı) Fener Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri burada

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Şubat 2020 Pazartesi 00:31:30 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 00:50:02

AFAD, UMKE ve Jandarma bölgede... Depremin yaraları sarılıyor

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan ve sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından hemen harekete geçildi. İlk andan itibaren AFAD’dan 13 ayrı arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay yerine gitti. Depremin yaralarının sarıldığı Başkale'de depremzedeler, kurulan çadırlara yerleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 66 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Hoy şehri yakınlarında, Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Depremin Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiği belirtilen açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrası 7'si 4,0 u¨zeri olmak u¨zere toplam 66 artçı deprem meydana gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

Deprem sonrası AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 Acil ve UMKE ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmış, barınma ve iaşe ihtiyacının karşılanmasına yönelik iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır. AFAD tarafından 1160 adet 16,5 metrekare çadır, 264 adet 28 metrekare çadır, 20 adet 12 metrekare genel maksat çadırı, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak, 360 yastık-çarşaf takımı ve 1200 ısıtıcı olay bölgesine sevk edilmiştir."

DEPREMZEDELER ÇADIRLARA YERLEŞTİRİLİYOR

erkez üssü İran'ın Hoy kenti olan ve sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin en çok hasar verdiği Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde, AFAD ve Kızılay ekiplerince kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMKE, jandarma, AFAD ve diğer ekiplerin depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Tüm ekiplerin alanda çalıştığını anlatan Uçar, "Bin ısıtıcı, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak ve 16 metrekarelik bin 160 çadırımız deprem bölgesine ulaştı. Hayvan çadırı olarak da 112 metrekare çadırlarımız şu an buraya ulaştı. Bazı malzemelerimiz de yolda. Kızılay ekipleri sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yaptı. Yine sivil toplum örgütlerindeki yardımların bir kısımı da gelmeye başladı." dedi.

Köylerde arama tarama çalışmalarının tamamlandığını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Şu an kurtarılmayı bekleyen bir vatandaşımız yok. Yıkık sayısı fazla görünüyor. Bugün itibariyle hasar tespit çalışmaları başladı. İnşallah yaraları en kısa sürede saracağız. Çadır kurulumu devam ediyor. Köylerimize ısıtıcılar sevk ettik. Aileleri de çadırlara yerleştirmeye başladık. Ailelerin evlerine yakın yerlerde çadır kurma talepleri vardı. Evlerinin yakınlarına da çadır kurmaya başladık. Bütün ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Tüm köylerde ekiplerimiz çalışıyor."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER