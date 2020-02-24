AFAD, UMKE ve Jandarma bölgede... Depremin yaraları sarılıyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 66 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Hoy şehri yakınlarında, Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Depremin Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiği belirtilen açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrası 7'si 4,0 u¨zeri olmak u¨zere toplam 66 artçı deprem meydana gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

Deprem sonrası AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 Acil ve UMKE ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmış, barınma ve iaşe ihtiyacının karşılanmasına yönelik iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır. AFAD tarafından 1160 adet 16,5 metrekare çadır, 264 adet 28 metrekare çadır, 20 adet 12 metrekare genel maksat çadırı, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak, 360 yastık-çarşaf takımı ve 1200 ısıtıcı olay bölgesine sevk edilmiştir."

DEPREMZEDELER ÇADIRLARA YERLEŞTİRİLİYOR

erkez üssü İran'ın Hoy kenti olan ve sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin en çok hasar verdiği Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde, AFAD ve Kızılay ekiplerince kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMKE, jandarma, AFAD ve diğer ekiplerin depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Tüm ekiplerin alanda çalıştığını anlatan Uçar, "Bin ısıtıcı, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak ve 16 metrekarelik bin 160 çadırımız deprem bölgesine ulaştı. Hayvan çadırı olarak da 112 metrekare çadırlarımız şu an buraya ulaştı. Bazı malzemelerimiz de yolda. Kızılay ekipleri sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yaptı. Yine sivil toplum örgütlerindeki yardımların bir kısımı da gelmeye başladı." dedi.

Köylerde arama tarama çalışmalarının tamamlandığını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Şu an kurtarılmayı bekleyen bir vatandaşımız yok. Yıkık sayısı fazla görünüyor. Bugün itibariyle hasar tespit çalışmaları başladı. İnşallah yaraları en kısa sürede saracağız. Çadır kurulumu devam ediyor. Köylerimize ısıtıcılar sevk ettik. Aileleri de çadırlara yerleştirmeye başladık. Ailelerin evlerine yakın yerlerde çadır kurma talepleri vardı. Evlerinin yakınlarına da çadır kurmaya başladık. Bütün ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Tüm köylerde ekiplerimiz çalışıyor."