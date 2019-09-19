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19 Eylül 2019 Perşembe 14:12:19 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:13:26

Af yasasından kimler yararlanabilecek? Af yasası son dakika gelişmeleri haberimizde

Af yasasından kimler yararlanabilecek? Af yasası ne zaman çıkacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Af yasası son dakika gelişmeleri yoğun olarak araştırılıyor. Af yasasını bekleyen vatandaşlar son gelişmelerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlaması ile gündeme gelecek olan konular arasında ceza indiriminin de olması bekleniyor. Af yasası ile ilgili son dakika açıklamalarında bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamasında, “İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var.” dedi. Af yasası son dakika gelişmeleri ile ilgili diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

Af yasası son dakika gelişmeleri yoğun olarak araştırılıyor. Af yasası ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar son gelişmelerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlaması ile gündeme gelecek olan konular arasında ceza indiriminin de olması bekleniyor. Af yasasından kimler yararlanabilecek? Af yasası ne zaman çıkacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda soruları yanıtlamıştı.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, hazırlanan yargı paketinde idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacağını açıklamıştı. Yargı paketi çalışmasını Eylül ayı içinde bitirmek istediklerini belirten Bostancı iki gün önce, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz” sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullanmıştı.

 

AF YASASINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yapılan açıklamaya göre yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Çalışma bir genel af niteliğinde değil, şartlı salıverilme ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50'ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Çalışmada çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.

AF YASASI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda soruları yanıtladı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketine yönelik Gül, "belgedekilerin hepsinin bir pakette yer alacağı" algısının bulunduğunu belirtti.

Gül, "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran düzenlemeler içeriyor." bilgisini paylaştı.

İcra işlemlerine, alternatif çözüm yollarına yönelik paketlerin de gündeme geleceğini bildiren Gül, belgedekilerin paketler halinde ortaya konacağını söyledi.

İnfaz sistemiyle ilgili düzenlemelerin yargı paketinde olup olmayacağının sorulması üzerine Gül, bu konuda alternatifleri içeren teknik çalışma yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunum gerçekleştirildiğini hatırlattı.

"İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir." diyen Gül, bu konudaki çerçeveyi, içeriği parlamentonun şekillendireceğini, Meclis'in gündeminde ilk sıralarda olacağını düşündüğünü kaydetti.

"Bir taslak çalışıldı"

Adalet Bakanı Gül, soruşturma safhasındaki tutuklulukta azami süreye ilişkin ise "İlk pakette, birinci pakette olmasını bekliyoruz. Asliye cezada, ağır cezada, terör, örgütlü suçlarda ne olacak diye bir taslak çalışıldı." ifadesini kullandı.

Kadına yönelik şiddete de değinen Gül, bu konuda gelen talepleri değerlendirdiklerini, çalışma yaptıklarını, kanun anlamında da önerilerinin olacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, Kırıkkale'deki Emine Bulut cinayetini hatırlatarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Video çekmeyi biliyorsunuz da o adama engel olmayı bilmiyor musunuz? Bir kişinin bile kurtulmasına vesile olacaksa, bir çocuğun, bir kadının ölmesini, şiddete maruz kalmasını önleyecekse değil kanun Anayasa'yı bile değiştiririz. 'Her şeyi yaptık, bir şey yapmayacağız' doğru değil. Bu konuda bir cümle, virgül bile varsa çalışacağız."

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