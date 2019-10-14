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14 Ekim 2019 Pazartesi 16:41:05 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:43:33

Af yasası son durum nedir? Af yasası ne zaman açıklanacak?

Af yasası son durum nedir? Af yasası ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Af yasası ve ceza indiriminin ne zaman çıkacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi. Af yasası ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Af yasası son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Vatandaşlar "Af yasası son durum nedir? Af yasası ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Af yasası ve ceza indiriminin ne zaman çıkacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kendisine Af yasası ile ilgili sorulan soru üzerine birtakım açıklamalarda bulundu. Muş "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi. Af yasası ile ilgili son gelişmeler ve yapılan açıklamalar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEHMET MUŞ'TAN AÇIKLAMA

AK Parti milletvekilleri, Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketine ilişkin 39 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konu ile ilgili açıklama yaptı.

"Ceza İnfaz Yasası'nda bir değişikliğin gündeme gelmesi bekleniyordu? Zamanlama var mı?" sorusu üzerine Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi. 

SON DAKİKA AF HABERLERİ 

Yargı paketine yönelik çalışmalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan yargı paketini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti. AK Parti, yargı paketi taslak metnini istişare için MHP'ye sundu.

Açıklama yapan Mehmet Muş, “HDP dışında diğer partilerle de görüşeceğiz” dedi.

PAKETTE CEZA İNFAZ İNDİRİMİ YOK

38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi bu pakette yer almıyor.  O ayrı bir paket olarak gelecek.

5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Taslak metine göre avukatlara yeşil pasaport, avukatlık sınavı geliyor ve arabuluculuk genişletiliyor.

Seri yargılama getirilecek ve yargılama süresi kısaltılacak.

NACİ BOSTANCI'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, NTV'ye yargı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ORTAK KONSENSUSLA GEÇMESİNDEN YANAYIZ"

Bostancı, çalışmayı netleştirerek gelecek hafta muhalefete sunmayı planladıklarını söyleyerek "Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" diye konuştu.

Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini belirten Bostancı, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz” sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullandı.

Bostancı, yargı paketinde idam cezasına ilişkin bir düzenleme ise olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten geçmesi durumunda idam düzenlemesini onaylayacağını söylemişti.

"CEZALARIN İNFAZINDA ORTAK MUTABAKAT UMUYORUZ"

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısındaki fazlalığa da değinen Bostancı, "Cezaevlerindeki insan sayısı 300 bine ulaşmış görünüyor. Cezaların infazına ilişkin Meclis'te bu konuda ortak mutabakatın çıkmasını umuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

BAKAN GÜL AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda soruları yanıtladı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketine yönelik Gül, "belgedekilerin hepsinin bir pakette yer alacağı" algısının bulunduğunu belirtti.

Gül, "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran düzenlemeler içeriyor." bilgisini paylaştı.

İcra işlemlerine, alternatif çözüm yollarına yönelik paketlerin de gündeme geleceğini bildiren Gül, belgedekilerin paketler halinde ortaya konacağını söyledi.

İnfaz sistemiyle ilgili düzenlemelerin yargı paketinde olup olmayacağının sorulması üzerine Gül, bu konuda alternatifleri içeren teknik çalışma yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunum gerçekleştirildiğini hatırlattı.

"İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir." diyen Gül, bu konudaki çerçeveyi, içeriği parlamentonun şekillendireceğini, Meclis'in gündeminde ilk sıralarda olacağını düşündüğünü kaydetti.

"Bir taslak çalışıldı"

Adalet Bakanı Gül, soruşturma safhasındaki tutuklulukta azami süreye ilişkin ise "İlk pakette, birinci pakette olmasını bekliyoruz. Asliye cezada, ağır cezada, terör, örgütlü suçlarda ne olacak diye bir taslak çalışıldı." ifadesini kullandı.

Kadına yönelik şiddete de değinen Gül, bu konuda gelen talepleri değerlendirdiklerini, çalışma yaptıklarını, kanun anlamında da önerilerinin olacağını bildirdi.

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