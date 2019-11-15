Adnan Oktar organize suç örgütü davasında yeni gelişme! Prof. Cevat Babuna'nın taşınmaz bilgilerini 19 kez sorgulamış

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, 17 Eylül'den bu yana Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 162'si tutuklu 169 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Selcan Yalva, 10 yıldır tapu memuru olarak görev yaptığını ifade ederek, Adnan Oktar ve yanındaki kişilerin suç örgütü olmadıklarını savundu.

Sanık Yalva, memurluk görevi sırasında, örgüt üyelerinin mal varlıklarını araştırıp elde ettiği bilgileri örgüte aktardığı, örgüt üyelerinin ailelerinin mal varlığı bilgilerini elde ederek örgüte aktardığı ve "turnike" sisteminde olduğu iddialarını kabul etmediğini söyledi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Müfettişliği tarafından düzenlenen rapora göre, işlem harici olarak Prof. Cevat Babuna'nın taşınmaz bilgilerini 19 kez sorguladığı tespit edilen Yalva, bir müşteki avukatının sorusu üzerine, "Eda Babuna (sanık) benim arkadaşımdır. Bir gün benden rica etti. 'Babam yaşlı, malları hala üzerinde mi kontrol eder misin?' dedi. Ben de kontrol ettim." dedi.

Özel bir üniversitenin Tıp Fakültesinde Akademik ve İdari Koordinatör olarak çalışan tutuklu sanık Sermin Karakale ise hakkındaki suç isnatlarını reddettiğini belirterek gönüllük esası içinde Adnan Oktar'ın kitap çalışmalarında yer aldığını ifade etti.

Duruşmaya 19 Kasım'da devam edilecek.

AA