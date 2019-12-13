13 Aralık 2019 Cuma 09:40:44 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 10:10:49
Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon düzenlendi
Adalet Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü aktif görevde 84 şüpheliden 50'si yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
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