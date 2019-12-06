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06 Aralık 2019 Cuma 10:13:25 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 11:29:53

Adalet Bakanı Gül'den 'Ceren Özdemir' açıklaması: Tüm yönleriyle soruşturuluyor

Adalet Bakanı Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili son dakika açıklama yaptı. Gül, katil zanlısının açık cezaevine konmasının soruşturulduğunu belirterek, "Sistem üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Ceren Özdemir'in katil zanlısının açık cezaevine konması büyük tepki çekmişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Olayın idari ve adli yönden tüm yönleriyle araştırıldığını vurgulayan Gül, katil zanlısının açık cezaevine alınması kararıyla ilgili de, "Sistem üzerinde çalışma yapılacaktır. Zanlının açık cezaevine alınması soruşturuluyor" diye konuştu.

Bakan Gül, katil zanlısıyla ilgili, "Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

KATİL ZANLISI ŞIRNAK'A GÖNDERİLDİ

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, tutuklandıktan sonra açık cezaevine konulmuştu. Kamuoyunda büyük tepki çeken karar sonrasında katil zanlısı, Şırnak Cezaevine gönderildi.

BUGÜN DOĞUM GÜNÜ...

Ordu'da vahşice öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in bugün doğum günü. 21 yaşına giren Ceren, 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter’ demişti.

EVİNİN ÖNÜNDE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Ceren Özdemir geçtiğimiz günlerde Ordu'da yaşadığı evin önünde bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ceren'in emekli hemşire olan annesi, olay yerinde kızına ilk müdahaleyi yapmıştı. Ancak talihsiz genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

KATİL ZANLISI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olaydan sonra yakalanan katil zanlısı Özgür Arduç, suçunu itiraf etti. Öldürmeden önce Ceren'i takip ettiğini söyleyen zanlı, cinayetten sonra başka kişileri de öldürmek istediğini ancak vakit bulamadığını söyledi.

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