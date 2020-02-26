Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Yargıya eleştiri olabilir, ama hakaret asla kabul etmiyoruz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Gül, "Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur." diye konuştu.

İşte Abdülhamit Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur. Yargı, 83 milyonun yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin."