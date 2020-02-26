Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Yargıya eleştiri olabilir, ama hakaret asla kabul etmiyoruz
Adalet Bakanı Gül, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik eleştirilerine ilişkin "Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur. Yargı, 83 milyonun yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin" dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Gül, "Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur." diye konuştu.
İşte Abdülhamit Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:
"Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur. Yargı, 83 milyonun yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin."
- Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Yargıya eleştiri olabilir, ama hakaret asla kabul etmiyoruz
- Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Esed tepkisi: Bana yaptığı teklife bak ya...
- Son dakika: Gezi davası hakimi Galip Mehmet Perk hakkında flaş FETÖ iddiası!
- Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
- Son dakika: Malatya Valisi deprem sonrası o iddiayı yalanladı