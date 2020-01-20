20 Ocak 2020 Pazartesi 09:49:11 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 09:53:56
Abdulkerim Çevik'in katili tutuklandı
Bitlis'in Güroymak ilçesinin kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çevik'e yönelik silahlı saldırının ardından yakalanan Y.Ş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Y.Ş, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
AA
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