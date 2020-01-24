ABD şemsiyesi altında bulunan FETÖ'cü Emre Uslu'dan Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi
ABD'de koruma altında bulunan firari FETÖ'cü Emre Uslu bir araç içerisinde düşmanca sözler sarf etti. Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'cülerin oyları sayesinde İBB Başkanı olduğunu belirten Uslu, galiz ifadeler kullanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı öldüreceklerini iddia etti. Uslu söz konusu videosunda, devamlı İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" propagandasına atıf yaparak, "Bu deli gömleğini çıkarıp atacağız. Mümkünse Erdoğan diktatörünün sırtına kefen olarak giydireceğiz" hadsizliğinde bulundu.
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Fetullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Amerika Birleşik Devletleri'nde korunan firari elebaşlarından Emre Uslu'nun ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde yeni sözleri ortaya çıktı. Eli kanlı örgütün lider kadrosunda bulunan terörist Uslu, bir araç içerisinde çektiği videoda yeni planlarını açıkladı. Başkan Erdoğan'a alçakça ifadeler kullandı.
FETÖ VE HDP OLMASA EKREM İMAMOĞLU KAZANAMAZDI!
"Neresinden bakarsanız bakın Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'ta kazanmasında cemaatcilerin oyu en az Kürtlerin oyu kadar stratejik olmuş. Yani Kürtler ve cemaat oy vermese Ekrem İmamoğlu gündem bile olmayacak.
İMAMOĞLU'NUN PROPAGANDASINA ATIF YAPTI
İnanın sadece cemaat için değil Türkiye için güzel olacak, çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi 'Türkiye için çok güzel olacak.'
USLU'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A YENİ ÖLÜM TEHDİDİ!
Bu deli gömleğini çıkarıp atacağız. Mümkünse Erdoğan diktatörünün sırtına kefen olarak giydireceğiz"
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