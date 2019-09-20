20 Eylül 2019 Cuma 10:47:03 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 10:58:05
AB eski Bakanı Egemen Bağış Prag Büyükelçisi oldu
Avrupa Birliği eski Bakanı olan Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, bu suretle boşalan Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış atandı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı: 'Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma'