A101'e bu hafta neler geliyor? A101 14 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında

A101'e bu hafta neler geliyor? A101 14 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. A101 her hafta Perşembe günü raflarını birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle dolduruyor. 7'den 70'e herkese hitap edebilecek ürünleri getiren A101'in 14 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor.

A101'E YARIN NELER GELİYOR?

A101 14 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre, Samsung 43" Ultra 4K Smart TV 2.999 TL'den, Canon çok fonksiyonlu yazıcı 179 TL'den, Samsung Galaxy Cep Telefonu 1.499 TL'den, Fantom süpürge makinesi 379 TL'den, Arzum saç kurutma makinesi 89,95 TL'den, 2 kapaklı çok amaçlı dolap 179,95 TL'den, süngerli lastikli halı örtüsü 69,95 TL'den, lisanslı oyun çadırı 49,95 TL'den çocuk panduf çeşitleri 17,95 TL'den satılıyor.

A101 14 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU