A101'e bu hafta neler geliyor? A101 12 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında

A101 aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. A101 müşterileri her hafta hangi ürünlerin geldiğini araştırıyor. A101'e bu hafta neler geliyor? A101 12 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. A101 her hafta Perşembe günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. A101 müşterileri 12 Aralık itibari ile hangi ürünlerin geleceğini araştırıyor. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında Toshiba 55" Led Tv 3.299 TL'den, Samsung Cep Telefonu 699 TL'den, SEG buz dolabı 1.199 TL'den satılıyor. A101 12 Aralık aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

A101'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

A101'e bu hafta gelen ürünler arasında Toshiba 55" Led Tv 3.299 TL'den, Samsung Cep Telefonu 699 TL'den, SEG buz dolabı 1.199 TL'den, 2 kapaklı çekmeceli dolap 149,95 TL'den, sandalye 59,95 TL'den, araç içi ısıtıcı kupa bardak 29,95 TL'den, Piranha araç içi el süpürgesi 39,95 TL'den, Piranha araç içi otomatik telefon tutacağı 9,95 TL'den satılıyor.

A101 12 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU