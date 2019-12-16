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16 Aralık 2019 Pazartesi 10:49:31 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 10:50:42

85. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 16 Aralık ÖGG sınav soruları cevapları haberimizde

85. Özel Güvenlik sınav sonuçlarında geri sayım sürüyor. 85. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 16 Aralık ÖGG sınav soruları cevapları da merakla araştırılıyordu. 8 Aralık'ta gerçekleşen Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavına ait soru ve cevap anahtarları yayınlandı. 16 Aralık ÖGG sınav soruları cevapları ve85. Özel Güvenlik sınav sonuçlarına ilişkin son gelişmeler haberimizde yer alıyor..

85. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 16 Aralık ÖGG sınav soruları cevapları yayınlandı mı? soruları merakla araştırılıyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen ve eğitimleri 1 Kasım'da biten adaylar 8 Aralık Pazar günü Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavına girdiler. 85. Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu süreçte beklenen ÖGG sınav soruları cevap anahtarları yayınlandı. Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı A ve B kitapçıklarına haberimizden erişim sağlayabilirsiniz.

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85. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SORULAR VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN.
 

85. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

85. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2019 henüz açıklanmadı. Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak

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