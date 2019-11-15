80 gündür hak arıyorlar: Ekmeğimizi geri verin...

Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan işçiler, ‘23 Haziran Sonrası İşten Çıkarılan İşçileri Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı rapor doğrultusunda, haklarında verilen kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi. Eylem Komitesi Başkanı Umut Aydoğan, işçiler adına okuduğu basın açıklamasında, “Performansımız belediyenin belgelerinde mevcuttur. Çalışma arkadaşlarımız tanıktır. İşyerlerindeki amirlerimiz tanıktır. Her şeyimiz ayan beyandır ve gerçeklerimiz bunlardır. Burada olan arkadaşlarımız, İstanbul'un gerçek sahipleri, koruyucuları, temizleyicileri, mimarlarıdır” ifadelerini kullandı.